10 cose che (forse) non sai sugli oceani

Credits: Ipa-agency

Qual è la differenza tra oceano e mare? Tutti e due sono distese d’acqua salata ma gli oceani sono molto più vasti e profondi (circa quattro chilometri in media) e sono delimitati solo dai continenti. I mari, invece, sono in comunicazione con gli oceani. Per capire davvero la differenza fra mare e oceano, però, bisogna andare a fondo. I fondali dei mari hanno la stessa composizione dei continenti: rocce granitiche vecchie di quattro miliardi di anni. I fondali oceanici sono molto più giovani (190 milioni di anni) e fatti di basalto, di origine vulcanica.