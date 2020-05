10 scoperte che hanno allungato e migliorato la nostra vita!

Stampa

Nel 1900, in Europa , la vita media era di 47 anni, da allora le cose sono radicalmente cambiate. L'aspettativa di vita per un bimbo nato lo scorso anno, infatti, è salita a 82 anni! Ma quali sono le scoperte che, nell'ultimo secolo, ci hanno permesso di vivere più a lungo? Ecco la top ten di Focus Junior delle scoperte che hanno allungato la nostra vita

10 - IL SAPONE PER LAVARSI LE MANI

Fino a quando lo scienziato francese Louis Pasteur, nel 1881, non elaborò la sua teoria sui germi, nessuno aveva mai ipotizzato che quello che tocchiamo potesse trasmettere virus e malattie!

Non preoccupatevi, non corriamo rischi mortali ma ricordate di lavarvi bene le mani per 20 secondi con il sapone prima di pranzo e cena, quando toccate il cibo (magari un fresco gelato ), quando rientrate a casa dopo un pomeriggio di gioco sfrenato con gli amici e, in generale, ogni volta che avete toccato cose (per esempio il manubrio della bicicletta ) che potrebbero essere state a contatto con elementi esterni .

9 - STERILIZZARE LE ATTREZZATURE MEDICHE

Nel 1800 gli ospedali e le sale operatorie non erano affatto gli ambienti sterili e super-puliti di oggi , bensì luoghi pieni di invisibili germi che trasmettevano infezioni e malattie. Purtroppo la scienza dell'epoca era inconsapevole di questi fatti e i medici non capivano il perché della morte di tanti pazienti dopo un intervento chirurgico apparentemente ben riuscito.

Finché, verso la metà del XIX secolo, il chirurgo scozzese Joseph Lister impose a sé stesso e ai suoi collaboratori di disinfettare le mani e gli strumenti chirurgici che avrebbero usato per le operazioni. In questo modo, anche se non ancora si aveva idea dell'esistenza di germi patogeni , ossia portatori di malattie, la mortalità dei malati operati da Lister calò drasticamente.

8 - I VARI TIPI DI SANGUE

Prima che il biologo austriaco Karl Landsteiner avesse l'intuizione che gli permise di scoprire i gruppi sanguigni umani e le loro differenze, agli inizi del XX secolo, nessuno aveva pensato che il sangue fosse diverso da individuo a individuo.

Era per questa ragione che le trasfusioni di sangue, anziché salvare un ferito, comportavano tragiche morti: spesso il sangue trasfuso non era compatibile con quello di chi lo riceveva . Ma prima di Landsteiner nessuno lo sapeva.

7 - I VACCINI

Per evitare di ammalarsi nulla è meglio che prevenire le malattie . È ciò che riuscì a fare Louis Pasteur (sì, ancora lui, vedi sopra) quando, nel 1885, curò e guarì per la prima volta, con un vaccino di sua invenzione, un ragazzo colpito dal virus della rabbia: da allora la storia dell'umanità cambiò per sempre.

6 - GLI ANTIBIOTICI

Il medico scozzese Alexander Fleming scoprì per caso, nel suo laboratorio, che una certa muffa uccideva i batteri. Grazie a questa osservazione inventò, nel 1928 , il primo antibiotico, la penicillina (una sostanza estratta da un fungo), che da allora ha permesso di salvare moltissime vite e che continua a salvarne tutt'oggi!

5 - LE CURE PARENTALI

Vengono chiamate cure prenatali i controlli, gli esami e le visite che permettono ogni giorno, a milioni di mamme nel mondo, di far crescere al meglio, nella pancia, i propri bambini.

4 - IL CONTROLLO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA

La pressione arteriosa indica la forza con cui il sangue del nostro organismo preme le pareti delle arterie. Se questa pressione è troppo alta o troppo bassa può creare gravi effetti sul nostro organismo, e per questo è bene tenerla sotto controllo, specialmente se non si è più giovani. È un controllo semplice e immediato che può salvare la vita.

3 - CINTURA DI SICUREZZA, CASCO E AIRBAG



Le cinture di sicurezza sono obbligatorie in Italia dal 1976. I caschi per la moto dal 1985. Gli airbag sono arrivati sulle auto nel 1980... hanno salvato milioni di vite umane! Dunque, poche storie: quando salite in auto allacciate sempre la cintura di sicurezza . E ricordate agli altri passeggeri di fare lo stesso!

2 - IL TRAPIANTO DEGLI ORGANI



Il 23 dicembre 1954 Richard Herrick , un malato di Boston, ricevette un rene dal fratello gemello omozigote (ossia geneticamente identico). Il trapianto venne eseguito con successo dal chirurgo Joseph Murray , che nel 1990 avrebbe vinto il Nobel per la Medicina. Nel 1967 Il chirurgo sudafricano Christiaan Barnard trapiantò con successo il primo cuore umano, dimostrando che questo organo poteva essere trapiantato.

Nel 1971 la scoperta di una sostanza, la ciclosporina A , permise di realizzare dei farmaci che permettevano al paziente di sopportare meglio l'organo che gli era stato trapiantato da un donatore, e diede così grande impulso a questa fondamentale tecnica per la salute dell'uomo.

1 - LA CHEMIOTERAPIA

Il cancro è una delle malattie più diffusa e pericolose Per fortuna, la ricerca, le nuove scoperte e nuove terapie permettono di guarire a un numero sempre maggiore di persone. Una di queste terapie è la chemioterapia, un trattamento che viene utilizzato per curare le persone affette da cancro uccidendo le cellule tumorali e riducendo la dimensione dei tumori, facendole guarire o migliorando moltissimo la qualità della vita.