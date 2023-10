Virus e batteri, qual è la differenza? E 10 curiosità che non ti aspetti

Stampa

Il nostro corpo ospita miliardi di microscopici esseri viventi che sono troppo piccoli per essere visti a occhio nudo. I microbi, o microorganismi, sono ovunque: sulla pelle, in bocca, nelle orecchie, nel naso e perfino nell’intestino! La maggior parte sono innocui o perfino buoni: per esempio quelli presenti sulla pelle ci difendono dall’attacco di altri organismi dannosi, mentre quelli presenti nell’intestino crasso ci aiutano nelle nostre funzioni vitali, in questo caso nella digestione dei cibi. Ma se si spostano in una parte del corpo dove non sono utili o se arrivano addirittura dall’esterno, possono diventare “cattivi”!

Che differenze ci sono tra virus e batteri?

I nemici più comuni che possono attaccare il nostro corpo sono i batteri, organismi unicellulari che si trovano ovunque sulla Terra e che possono provocare malattie come tetano, salmonella, streptococco e stafilococco o disturbi più “lievi” come la carie dei denti. I virus, invece, non sono cellule ma piccole particelle infettive che attaccano le cellule e si moltiplicano attraverso di esse: provocano malattie semplici come raffreddore o influenza, oppure più serie come il Covid-19, le malattie infettive (morbillo, varicella, rosolia, ecc) ma anche epatite e Hiv.

Ecco 10 curiosità su batteri e virus

1 I batteri sono forme di vita primitive

I batteri sono una delle forme di vita più primitive: esistevano sulla Terra già 3 miliardi e 500 milioni di anni fa.

2 I batteri sono piccolissimi...

I batteri sono così piccoli che sulla punta di uno spillo ce ne sono centinaia!

3 ... e sono tantissimi nell'intestino

L’intestino ospita batteri che aiutano a digerire il cibo: in un cucchiaino di cacca se ne possono trovare fino a 500 miliardi!

4 I batteri sulle mani

Sulla mano ospitiamo circa 150 specie diverse di batteri.

7 Quanti batteri!

Ci sono più batteri nella tua bocca che persone sulla Terra!

8 Scambi di batteri con i baci

Con un bacio “profondo” due partner possono arrivare a scambiarsi circa 80 milioni di batteri.

9 I batteri non si vedono ma si sentono

I batteri sono invisibili, ma si possono… sentire: alcune puzze prodotte dal corpo (come quella dei piedi), infatti, sono causate dall’interazione di alcuni batteri con il sudore prodotto dalla pelle.

6 Etchiù... e trasmettiamo i virus

Le minuscole particelle contenute in uno starnuto (attraverso cui si possono trasmettere i virus) possono “viaggiare” per circa 8 metri: più o meno la lunghezza di un autobus.

5 Un capello è enorme rispetto al coronavirus

Un capello umano ha un diametro 1.000 volte maggiore di quello di un coronavirus.

10 Il ruolo dei vaccini

Per combattere i virus sono efficaci i vaccini: grazie ad essi abbiamo debellato malattie come il vaiolo (del tutto) e la poliomielite (quasi), mentre altre come morbillo, varicella, rosolia e il recente Covid-19 sono state molto ridotte.

