Avete invitato a casa i vostri amici ma è già finita la torta per la merenda? Dovete fare colazione ma la mamma si è dimenticata ancora una volta di prendere le brioches e i biscotti? Volete fare colpo sul tipo/a che vi piace con un dolce unico? Niente paura: ecco una soluzione che risolve il problema in 5 minuti: la torta in tazza al microonde

.

La video-ricetta della torta in tazza al microonde (da Fanpage):

Ma davvero?!

Si, noi di Focus Junior l'abbiamo provata.

Ecco a cosa dovete stare attenti.

DOSI della torta in tazza al microonde

Nel video della ricetta si parla sempre di cucchiai. Vale per tutti gli ingredienti, tranne che per il lievito: bisogna metterne un cucchiaino. Se volete un "cuore" morbido dentro la torta, aggiungete anche un cucchiaino di Nutella.

Non avete le uova? Aggiungete un cucchiaio di latte.

Quando mescolate gli ingredienti, state attenti che il composto non superi la metà della tazza (altrimenti quando cuoce fuoriesce e inonda il piatto del vostro microonde).

Temperatura e tempi di cottura:

forno a microonde a 640 watt per 2 min. e 20 secondi.

Sapore: buono, ma per nascondere la consistenza un po' spugnosa, tipico dei cibi cotti col microonde, vi consigliamo di metterci sopra un po' di panna o di gelato.

Il consiglio in più: se avete un po' più di tempo, prima di fare la torta imburrate la tazza. In questo mondo, dopo averla tirata fuori dal microonde, potete rovesciarla su un piatto.

Vi farà risparmiare tempo quando dovrete lavare la tazza