Ricette di Natale: Gli alberelli di Natale

Creazioni di Valeria Salandin, foto di Flavia Faranda

Gli alberelli di Natale gastronomici sono un modo divertente e delizioso per sorprendere i tuoi familiari durante le festività natalizie. Ti basteranno fette di pan carrè, lattuga, carne, formaggio e un po' di immaginazione. Segui i passaggi e trasforma la tua ricetta in un'avventura magica di Natale.

COSA TI SERVE:

fette di pan carrè

4 foglie di lattuga

2 fette di bresaola

2 fette di prosciutto cotto

2 fette di fontina

un pezzo di emmenthal

PROCEDIMENTO PER REALIZZARE GLI ALBERELLI DI NATALE

1: Ritaglia le stelle di pan carrè

Per iniziare, prendi le fette di pan carrè e con delle formine ritaglia delle stelle di diverse dimensioni. Queste stelle saranno la base gli alberelli di Natale

2: Prepara gli ingredienti

Dividi le foglie di lattuga in due metà e usa le fette di fontina per ricavare 4 stelle piccole che fungeranno da chiome degli alberi.

3: Monta gli alberi

Ora è il momento di assemblare i tuoi alberelli. Prendi il pezzo di emmenthal e taglialo in 4 cubi, quindi infilzali con uno stecchino. Inizia a comporre gli alberi mettendo la stella di pan carrè più grande alla base.

Aggiungi mezza foglia di lattuga sopra, quindi una stella di pan carrè più piccola, seguita da una fetta di bresaola o prosciutto cotto ripiegata per creare l'effetto delle palline dell'albero. Continua ad alternare stelle di pan carrè sempre più piccole e ingredienti fino a raggiungere la stella di fontina che fungerà da puntale.

Servi i tuoi alberelli di Natale

Una volta completata la preparazione degli alberi, posizionali con cura su un piatto da portata. Saranno non solo una delizia per il palato ma anche una decorazione festiva per la tua tavola.

Ecco i gustosi alberelli da servire per Natale! Con un po' di creatività e ingredienti che sicuramente trovi nel frigorifero farai un figurone che i tuoi ospiti apprezzeranno.

Buone Feste!

Scarica il pdf della ricetta Alberelli di Natale