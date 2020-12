Pizze strane: le più pazze nel mondo

Pizze strane, assurde, inimmaginabili si trovano da ogni parte del mondo. Non solo margherita o marinara quindi. Ecco come potrebbe essere il menù universale della pizza.

Quello che segue potrebbe essere un menù di una pizzeria, se preparasse le pizze basandosi sui gusti di diversi paesi.

India - pizza in salamoia, con zenzero, carne di montone tritata, e paneer (una varietà di ricotta)

Russia - pizza Mockba (Mosca, una combinazione di sardine, tonno, sgombro, salmone, e cipolle), aringa rossa.





C'è anche la pizza condita con sei varietà di caviale, astice marinata al cognac, aragosta fresca, salmone affumicato scozzese, carne di cervo e fiocchi (commestibili) d’oro a 24 carati. Questa pizza, realizzata a New York, costava 1.000 dollari ma, messa all’asta, è stata venduta per ben 2.400 dollari.

Brasile - pizza con mais e piselli

Giappone - pizza con anguilla, calamari, e Mayo Jaga (maionese, patate, pancetta).

Pizza hot dog



Per il Giappone Pizza Hut (un'importante catena americana e mondiale di pizzerie) ha creato una megapizza: la crosta è fatta di hot dog avvolto in pancetta e rotoli di formaggio fuso. Al centro si trovano piccoli hamburger, mini panini al formaggio, salsiccia, pancetta, prosciutto, funghi, cipolla, pepe, aglio e salsa di pomodoro. La pizza viene servita con due condimenti: ketchup e sciroppo d'acero.

La vera pizza giapponese

Ma se andate in Giappone, i giapponesi vi consiglieranno di andare ad Osaka, ad assaggiare quella che loro chiamano la pizza giapponese. Il suo vero nome è Okonomiyaki, ha diversi gusti ed effettivamente i giapponesi la mangiano come noi facciamo con la pizza.

Francia - pizza flambée (pancetta, cipolla, panna fresca)

Pakistan - pizza al curry

Australia - pizza ai gamberetti, ananas, salsa barbecue

Costa Rica - pizza al cocco

: è fatta con snack di pollo, patatine, hamburger e, , formaggio. In Italia però non si trova.

Olanda - "Double Dutch" - doppia carne, formaggio, cipolla doppia

Stati Uniti - pizza ai peperoni, funghi, salsiccia, pepe verde, cipolla e formaggio extra

Non solo rotonda

Le pizze strane riguardano anche la forma: quelle classiche possono ad esempio essere a forma di personaggi dei cartoon e del cinema: Topolino (diffusa in Usa) o Hello Kitty. Per i più piccini, anche in Italia si trovano pizze strane ma semplici, a forma di cuore o stella.