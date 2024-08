Lab STEM | Trasforma il liquido in un solido: prepara la granita

Stampa

Puoi preparare questa granita sia dentro casa che all'aperto. Assicurati di avere un paio di guanti da forno a portata di mano, poiché ti serviranno. Questa semplice ricetta rappresenta un divertente esperimento di chimica che potrai preparare e gustare con i tuoi genitori e i amici.

Per trasformare un liquido in un solido, come nel caso della granita è facile! Questo esperimento scientifico è una attività divertente da provare a casa o anche in classe. Richiederà però sempre la supervisione e l'assistenza da parte di un adulto. Ricordati di indossa un buon paio di guanti, vanno bene anche quelli da forno, perché il sacchetto diventa molto freddo.

Ricetta della granita in sacchetto:

2 tazze di succo di mela.

2 tazze di ghiaccio.

1 tazza di sale e 1 tazza di acqua.

Puoi scegliere di aggiungere colorante alimentare rosso e blu per un tocco di colore (facoltativo).

1 sacchetto per surgelati con zip da 3 litri

2 sacchetti con zip da 1 litro.

Procedimento

Versa una tazza di succo di mela in uno dei sacchetti per surgelati da un litro e aggiungi 8 gocce di colorante alimentare rosso. Fai lo stesso con l'altra tazza di succo di mela in un altro sacchetto da un litro, questa volta con il colorante blu. Nel sacchetto per surgelati da tre litri, metti le 2 tazze di ghiaccio, la tazza di acqua e la tazza di sale.

Assicurati di sigillare ermeticamente i sacchetti più piccoli e di inserirli entrambi nel sacchetto più grande. Agita vigorosamente per 3-5 minuti, indossando i guanti da forno per proteggere le mani dal freddo del ghiaccio. Rimuovi i sacchetti interni, estrai il composto e servilo.

Come funziona? Che cosa è successo?

Hai appena trasformato il succo di frutta in una deliziosa granita fredda utilizzando sale e ghiaccio. Questa tecnica si basa sulla depressione del punto di congelamento, un fenomeno chimico in cui l'aggiunta di sale al ghiaccio abbassa la temperatura di congelamento dell'acqua, facendo sciogliere il ghiaccio mentre gli ingredienti del sorbetto iniziano a congelarsi. La miscela di succo si muove mentre scuoti il sacchetto, permettendo un congelamento più uniforme e introducendo aria che rende il sorbetto più soffice.