Come si produce il cioccolato?

Il cioccolato è il derivato più famoso, e gustoso, che ricaviamo dai semi della pianta tropicale Theobroma cacao, un albero sempreverde originario dell'America Meridionale. Ma com'è diventato un dolce così amato e usato in cucina? E come si produce oggigiorno? Scopriamolo insieme!

UN PO' DI STORIA...

Il cacao giunse nelle corti d'Europa nel '600 dopo la scoperta dell'America, che fece scoprire ai popoli colonizzatori la bevanda a base di questo ingrediente esotico che veniva già consumata dai Maya.

La cioccolata dei Maya però non aveva nulla a che vedere con le deliziose tazze fumanti che addolciscono le nostre giornate invernali: si trattava infatti di una sostanza liquida grassa e molto amara, con un sacco di spezie che ne arricchivano il sapore. Oggi, fortunatamente, gustiamo qualcosa di diverso...

COME SI FA IL CIOCCOLATO?

Ovviamente tutto parte dai semi di cacao. Questi vengono estratti dal frutto e fatti fermentare. Dopo l'essiccazione e la tostatura (che determina il gusto finale del prodotto) si passa alla tritatura. La granella ottenuta viene quindi pressata e lavorata in un'impastatrice fino a ricavare una pasta morbida.

In questa fase vengono aggiunti zucchero, burro di cacao e altri ingredienti, a seconda del tipo di cioccolato che si vuole realizzare (in quello al latte, per esempio, è aggiunto latte in polvere). La miscela così ottenuta viene poi colata in stampi a tavoletta e poi incartata nella carta stagnola, per conservare intatto l'aroma "cioccolatoso" e difenderlo dalla luce - che lo altererebbe - e dagli odori estranei: ve lo immaginate del cioccolato alla... cipolla o al cavolfiore?

DOVE SI COLTIVA IL CACAO?

Come già accennati, la pianta Theobroma cacao è originaria del Sudamerica, ma nei secoli la sua coltivazione (e quella delle altre sottospecie di cacao) si è estesa ad altri Paesi che hanno un clima adatto allo scopo. Oggi infatti sono Paesi africani come la Costa d'Avorio e Ghana a vantare le maggiori produzioni di cacao, seguiti da Indonesia, Ecuador e Nigeria.

CURIOSITÀ: IL CIOCCOLATO E LA LINGUA ITALIANA

La parola giusta per indicare questa ghiottoneria è CIOCCOLATO!

La parola CIOCCOLATA, invece, benché venga spesso utilizzata come sinonimo di cioccolato, indica la bevanda calda a base di cacao sciolto nel latte (lo dice il Gradit, Grande dizionario italiano dell'uso, diretto dal linguista Tullio de Mauro) e dunque va riferita solo a quell'alimento.