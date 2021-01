Stampa

Come funziona una redazione e quali sono ruoli dei giornalisti? Come si definiscono i temi da trattare in un giornale, in una rivista o in un sito Internet? Come si scrive un articolo o un servizio di approfondimento? Che cosa significa la regola delle 5 W? Che cosa sono le fonti? Come si fanno i titoli? Come si scelgono le foto e come si girano i video? Di seguito il kit didattico con i principali argomenti.