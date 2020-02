15 anni di YouTube: la storia della piattaforma che ha cambiato il Web

Stampa

Ipa-agency

Oggi il Web festeggia i 15 anni di YouTube, la piattaforma di contenuti video più utilizzata al mondo. Tutti la conoscono, moltissimi la usano quotidianamente e c'è anche chi l'ha sfruttata per costruirsi una carriera: ma com'è nata quest'idea che ha davvero rivoluzionato il mondo della comunicazione?

UN SAN VALENTINO SPECIALE

Il sito è stato fondato il 14 febbraio 2005 da Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, che all’epoca erano dipendenti di PayPal, la società di trasferimento di denaro online fondata, tra gli altri, dall'eclettico Elon Musk.

L'idea, ovviamente, era quella di creare un luogo virtuale dove chiunque potesse caricare i propri video per condividerli in una community. Sulle motivazione vere e proprie che portarono allo sviluppo di questo ambizioso progetto però - come riporta il Corriere - ci sono due versioni differenti.

La prima è quella raccontata da Jawed Karim, che fu anche il primo utente iscritto a YouTube con lo username jawed: secondo lui l'idea nacque nel 2004, quando ci si accorse della difficoltà di trovare video online riguardanti due eventi che in quel periodo avevano fatto scalpore: lo tsunami nell'Oceano Indiano e lo spettacolo del Super Bowl in cui Justin Timberlake e Janet Jackson furono protagonisti di un episodio leggermente osè. Ciò mostrò ai tre ragazzi l'esigenza di creare uno spazio comune dove poter caricare gratuitamente i tanti contenuti amatoriali che già allora, grazie ai telefonini di ultima generazione, cominciavano a diffondersi sul Web.

Secondo gli altri due soci, invece, tutte ebbe inizio nel corso di una serata dove lo stesso Karim non era presente. Durante il party infatti, i due si accorsero che nonostante molti invitato avessero scattato foto e registrato piccoli filmati, non vi era un modo per far circolare velocemente tali contenuti tra i presenti.

Il resto ovviamente è storia. L'idea di una piattaforma di condivisione estesa fu così apprezzata che nel 2006 spinse Google ad acquistare l'intera YouTube per la ragguardevole domma 1,65 miliardi di dollari!

15 ANNI DI YOUTUBE: LE STATISTICHE OGGI

1,9 miliardi di utenti attivi ogni mese

Più di 1 miliardo di ore di contenti visti ogni giorno

Oltre 500 ore di video caricate e condivide ogni minuto

YT è disponibile in 80 lingue in 90 paesi nel mondo

Più di 10 mila video hanno oltre 1 miliardo di visualizzazioni

Gli utenti usano YT mediamente 40 minuti al giorno

Più 60% degli utenti guarda YT usando dispositivi mobili

IL PRIMO VIDEO

Il primo, storico, video, fu postato il 23 aprile del 2015 da Jawed Karim, il quale si divertì a riprendersi durante una visita allo zoo di San Diego mentre prendeva in giro alcuni elefanti per il loro naso molto grosso.

Chi lo avrebbe detto che quella specie di scherzo tra amici avrebbe posto le basi per un impero miliardario?