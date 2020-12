Yabba Dabba Dinosaurs, gli eredi dei Flintstones

Stampa

I Flintstones compiono 60 anni! Chi sono? Sono i componenti di due famiglie, imparentate tra di loro, che vivevano nell'età della pietra in un cartone che seguivano i vostri genitori (e anche i vostri nonni): rendeva più simpatico lo studio della preistoria, che si studia a scuola, sia alle elementari che alle medie.

Oggi sono.... in pensione, ma tornano in tv i figli di Fred e Wilma Flintstone e di Barney e Betty Rubble (sono i nomi dei protagonisti dei Flintstones): ora sono diventati grandi e hanno una serie tutta loro che va in onda su Cartoonito (canale 40 del Digitale Terrestre) tutti i giorni, alle ore 18.45.

Si chiama YABBA DABBA DINOSAURS e i protagonisti sono Ciottolina, una ragazza dolce che ama la scienza, (ma se la fanno arrabbiare... BOOM); e Bam Bam, un po’ credulone, vive alla giornata ed è… un gran mangione. Insieme all’amato Dino, il fedele dinosauro domestico, il trio affronterà tante avventure.

I protagonisti vivono nella città di Bedrock, dove risiede una “modernissima” civiltà dell'età della pietra (siamo rimasti alla preistoria!). Ogni volta che possono, si immergono nella natura selvaggia dove tutto è incontaminato e dove vivono moltissimi dinosauri. Ciottolina, Bam Bam e Dino affronteranno insieme infinite peripezie, fronteggeranno molti nemici ed imporranno lungo la strada il senso della vera amicizia.