Vuoi comprare un gorgosauro? È in vendita!

Stampa

Getty Images

Un gorgosauro (Gorgosaurus libratus) di 76 milioni di anni, o meglio il suo scheletro, il 28 luglio verrà messo all’asta nella sede di New York della casa d’aste Sotheby’s.

Hai da parte qualche milione per acquistare il gorgosauro?

Lo scheletro è stato trovato nel 2018 nella Judith River Formation nei pressi di Havre, in Montana negli Stati Uniti, un ritrovamento insolito dal momento che altri esemplari della stessa specie erano stati ritrovati invece in Canada.

Lo scheletro di questo gorgosauro, conservato in ottime condizioni, è il primo di questa specie ad andare all'asta per la modica cifra che va dai 5 agli 8 milioni di dollari (dai 4,8 ai quasi 8 milioni di euro). Quindi se hai pensato di comprarlo per arredare la tua cameretta, forse, non bastano i soldi del salvadanaio!

Il gorgosauro era un superpredatore

Questo dinosauro visse in quelli che oggi sono gli Stati Uniti occidentali e il Canada durante il tardo Cretaceo e ha preceduto il suo parente, il Tyrannosaurus rex, di 10 milioni di anni. Gorgosauro significa "lucertola feroce", e secondo il il Natural History Museum (NHM) di Londra, doveva misurare quasi 3 m di altezza e 6,7 m di lunghezza! I paleontologi (esperti di fossili) ritengono che questa specie sia stata molto più veloce e feroce del suo più famoso parente T-rex.

Il suo posto ora? Sicuramente un museo

L'imponente scheletro sarà esposto al pubblico prima di essere messo all'asta il 28 luglio. Forse, la cosa migliore per tutti è che il gorgosauro trovi una nuova casa presso un museo, in modo da poter essere esposto e ammirato da tutti.

Altri dinosauri venduti all'asta

In realtà sono molti gli scheletri di dinosauro battuti all'asta, dal Deinonychus , il rapace che ha ispirato l'apparizione dei Velocirators nei film "Jurassic Park", all' Allosaurus carnivoro fino a Stan il T. rex venduto all'asta per 31,8 milioni di dollari nell'ottobre 2020, rendendolo il fossile di dinosauro più costoso mai venduto.

Ma questo è il primo gorgosauro ad essere messo all'asta e, anche se l'asta è in regola, gli scienziati non ne sono molto contenti. Vogliamo davvero che questo dinosauro finisca in una collezione di qualche milionario anonimo e sparisca per sempre?