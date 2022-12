Viva Magenta è il colore Pantone del 2023!

Stampa

Hai una passione per i colori, l’arte, il disegno o la moda? È arrivato QUEL momento dell’anno: è stato svelato il colore del 2023! Come ogni volta a farlo è Pantone, l’azienda che ormai da anni detta le tendenze in fatto di sfumature di colori: le loro tavole sono prese come riferimento da chiunque si occupi di design, che sia grafico o di moda. Insomma, il colore dell’anno Pantone 2023 è il Viva Magenta!

Viva Magenta, un colore “ibrido”

La stessa Pantone, annunciando con un tweet il colore del 2023, ha definito il Viva Magenta “una sfumatura non convenzionale per un momento storico non convenzionale: una nuova visione”. Discende dalla famiglia dei rossi, continua a spiegare l’azienda, che promette “vivacità e vigore".

An unconventional shade for an unconventional time:

Ma che colore è esattamente il Viva Magenta? Si tratta di un rosso non rosso, che, secondo le regole dell’armocromia, risulta ibrido, quasi neutro: è sia freddo che caldo, o meglio, può abbinarsi a chi ha una “stagione” calda oppure fredda. Non sai ancora cos'è l'armocromia? Armocromia significa "armonia dei colori" ed è un sistema che è stato creato da un artista della Bauhaus School of Art in Germania, Johannes Itten. In pratica, ogni colore ha una temperatura, calda o fredda, e un valore, chiaro o scuro. Partendo da questo, oggi è possibile individuare la propria "stagione", cioè temperatura, che si basa sui propri colori (capelli, occhi, pelle) e sottotono. Ecco, a quanto pare il Viva Magenta non ha una temperatura "esatta"!

Un colore per tutti, inclusivo

Alla base della scelta del Viva Magenta come colore del 2023 ci sono due volontà: quella di esprimere il periodo che stiamo vivendo con una tonalità forte, decisa e non convenzionale, ma anche quella di accogliere e includere tutti, di essere quindi un colore dalle mille sfaccettature, che non lascia nessuno indietro. Il Viva Magenta incontrerebbe così tutti i gusti, andando a soddisfare anche chi, al momento della notizia, ha un po’ storto il naso!

La forza della natura nel colore Pantone 2023

Leatrice Eiseman, Executive Director di Pantone, ha dichiarato che il Viva Magenta – il cui nome completo è PANTONE 18-1750 Viva Magenta – affonda le radici nel primordiale e ci riconnette all’essenziale. Invocando le forze della natura galvanizza lo spirito e ci aiuta a costruire la nostra forza interiore.

E infatti, a guardarlo bene, questo colore "ibrido" ma pieno di vita si ritrova in tantissimi elementi della natura, non soltanto nelle foglie - in autunno ma anche in altre stagioni! - e nei fiori - che come immaginerai, sono tantissimi! - ma anche nei tramonti, negli animali, addirittura... nei laghi!

Questo effetto rosa/rosso è dovuto alla reazione della grande quantità di sale presente in questo lago, un fenomeno che si può osservare in diverse località del mondo, per esempio in Iran nei pressi di Shiraz, dove si trova il Maharloo Lake.

Se guardi attentamente il cielo al momento del tramonto, a seconda del meteo e della pressione atmosferica potrai trovare del Viva Magenta anche tra le nuvole! Prova a osservarlo e tieni pronto/a per scattare la foto dell'anno! Ecco alcuni modi in cui la natura può meravigliarti con questo colore pieno di personalità:

Il Viva Magenta è una tonalità di rosso vibrante, ibrida, ispirata alla natura: e non solo è il colore Pantone 2023, ma è anche il colore più inclusivo eletto finora!