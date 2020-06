Vita extra-terrestre: nella Via Lattea potrebbero esistere almeno altre 36 civiltà intelligenti

Stampa

Siamo soli nell'universo? Macché, la Via Lattea potrebbe essere molto più popola si quanto pensiamo, con almeno 36 civiltà intelligenti e abbastanza evolute da cercarsi l'un l'altra attraverso l'invio di segnali nello spazio.

A dirlo non è qualche sitarello di appassionati di fantascienza, ma uno studio pubblicato sull'autorevole Astrophysical Journal da un team di ricercatori dell'Università di Nottingham (UK).

UNO STUDIO STATISTICO

Gli scienziati inglesi ovviamente non hanno detto con certezza che nella nostra galassia esistono altre forme di vita dotate di tecnologia avanzate, ma hanno messo a punto uno studio statistico in cui, partendo dai dati in nostro possesso, si è ricavata una stima attendibile, ma pur sempre teorica, riguardante il numero di civiltà intelligenti extraterrestri comunicanti (CITI, Communicating Extra-Terrestrial Intelligent civilisations, ossia capaci di contattare forme di vita aliena) che potrebbero essere nate nella Via Lattea.

Ma come si è arrivati alla cifra di 36? Gli scienziati hanno iniziato i loro calcoli partendo dall'unico riferimento finora osservabile con (quasi) assoluta affidabilità: il nostro stesso pianeta.

L'umanità infatti è riuscita a svilupparsi dopo circa 5 miliardi di anni dalla nascita della Terra e dunque, assumendo che questo sia più o meno il tempo necessario per la formazione di una civiltà evoluta, calcolando il numero di pianeti dotati di caratteristiche adatte alla formazione della vita, l'età di questi corpi celesti, e tante altre variabili (come il tempo necessario ad un'ipotetica civiltà per dotarsi della tecnologia necessaria per cercare altri abitanti dello spazio) si è giunti al fatidico 36.

«Utilizzando come limite che una civiltà intelligente possa essersi sviluppata in circa 5 miliardi di anni, come è successo sulla Terra che ha 4,6 miliardi di anni, i nostri calcoli indicano che nella Via Lattea dovrebbero già esserci 36 civiltà attive» ha spiegato Christopher Conselice, firma principale dello studio.