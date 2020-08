Credits: Ipa

L'attore italiano Bud Spencer era molto popolare anche in Germania. In questa foto è insieme al suo sosia a Schwaebisch Gmuend, una città del Baden che ha deciso di intitolare la piscina comunale in suo onore, 60 anni dopo le sue imprese da nuotatore. Bud Spencer, infatti è noto anche con il suo vero nome, Carlo Pedersoli, per essere stato uno dei più forti nuotatori italiani.