Ti sarà capitato sicuramente di sentir parlare di violenza di genere. A scuola, in famiglia, in tv e magari sui social: è un tema molto discusso e che ti coinvolge direttamente perché, in quanto parte della nuova generazione, hai il potere di cambiare le cose. Un’inchiesta ha infatti dimostrato che l’83% delle adolescenti italiane pensa che la violenza di genere sia causata dal contesto culturale. Ma cosa significa?

Cosa significa violenza di genere

Iniziamo con le basi: magari ne hai sentito parlare tante volte ma nessuno ti ha mai dato una definizione di violenza di genere. Proviamo ad aiutarti noi: la violenza di genere è quella che si scatena, appunto per motivi di genere. Cioè quando una donna, un uomo o una persona LGBT+ subisce violenza a causa del suo genere o del suo orientamento sessuale. Essendo le donne le vittime principali di violenza di genere, ormai violenza di genere e violenza sulle donne sono espressioni che si usano per indicare lo stesso concetto.

Secondo il Ministero dell’Interno, “è 'violenza contro le donne' ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà. Così recita l'art 1 della dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne”.

Violenza di genere e mentalità sessista

Webboh Lab, che si occupa proprio di indagare ragazze e ragazzi della Generazione Z, ha condotto una instant survey nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2023 (il 25 novembre). Cioè ha intervistato ben 8.000 ragazze di età compresa tra i 12 e i 20 anni per capire cosa pensano della violenza di genere.

Ebbene, secondo il 71% di queste giovani donne, la causa della violenza di genere e quindi della violenza sulle donne è da imputare alla cultura della dominanza dell’uomo e alla mentalità sessista. E ancora una volta, cosa significa? Che secondo loro, la violenza contro le donne esiste ed esisterà finche ci sarà disparità di genere, sul lavoro, in politica, a livello decisionale, in famiglia.

Chi commette violenza non è un “mostro”

Sempre secondo le giovani intervistate, i comportamenti violenti degli uomini nei confronti delle donne non sono dovuti a stress o problemi psicologici, ma piuttosto da una cultura che da secoli normalizza il potere dell’uomo nei confronti della donna. Basti pensare che, fino a poco tempo fa, le donne non potevano votare, avere un proprio conto corrente, nemmeno avere una vera giustizia in caso di violenza acclarata. Gli uomini avrebbero quindi un ruolo dominante che difficilmente mettono in discussione, perché fonte di privilegio, e negherebbero quindi qualsiasi forma di responsabilità rispetto alla violenza di genere.

Come si riconosce un uomo violento?

Se è vero che non tutti gli uomini sono violenti, è anche vero che la violenza non è soltanto quella fisica: può essere verbale, psicologica, professionale. E questo si verifica molto spesso. Le ragazze interpellate da Webboh Lab hanno individuato infatti almeno cinque profili di uomo violento:

L’uomo che si auto assolve (43%), giustificando continuamente i propri comportamenti violenti (c’è sempre un motivo per farlo)

(43%), giustificando continuamente i propri comportamenti violenti (c’è sempre un motivo per farlo) L’uomo di tipo medievale (19%), cioè colui che ha un legame molto forte coi ruoli di genere, anche nelle dinamiche familiari (la cosiddetta famiglia patriarcale)

(19%), cioè colui che ha un legame molto forte coi ruoli di genere, anche nelle dinamiche familiari (la cosiddetta famiglia patriarcale) L’uomo che tende ad amplificare la violenza raccontata dalle notizie di cronaca (17%)

raccontata dalle notizie di cronaca (17%) L’uomo che lotta contro lo stress personale e la pressione familiare (12%)

e la (12%) L’uomo deresponsabilizzato (9%), che imputa la sua violenza agli squilibri di potere e ai ruoli di genere

Come si fa a combattere la violenza di genere?

Tra le opzioni per combattere la violenza di genere proposte dalle ragazze intervistate in occasione del 25 novembre ci sono l’educazione affettiva, il percorso psicologico, le attività di sensibilizzazione e l’adozione di misure più restrittive rispetto alle attuali già ai primi segnali di aggressività. In pratica, bisogna cercare di proteggere ragazze e donne non appena emergono dei segnali preoccupanti – che spesso vengono sottovalutati, come insistenza, “troppo amore”, gelosia – ma al tempo stesso bisogna educare i maschi, soprattutto i giovani, affinché cambino e smettano di vedere la donna come un oggetto di cui possono fare ciò che vogliono.

La strada è lunga, ma insieme possiamo farcela!