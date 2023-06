Videogiochi: due giorni di ospiti ed eventi

Stampa

pixabay

Nei giorni 1 - 2 luglio si svolgerà la prima edizione di Giffoni Good games, il primo evento culturale dedicato ai videogiochi. I partecipanti si sentiranno saranno immersi all'interno di una comunità attiva culturalmente, dove scoprire nuove tendenze e dove creator, professionisti del settore e appassionati si uniscono per creare, discutere e costruire il panorama attuale del mondo dei videogiochi.

Puoi giocare e sfidare i campioni

A tua disposizione ci sono numerose postazioni di gioco free to play, che ti permetteranno di andare alla ricerca del videogioco preferito tra i disponibili, dai più celebri alle anteprime che stanno per essere lanciate sul mercato. Potrai metterti alla prova e sfidare gli amici partecipando a uno dei tornei di e-sport in programma, o giocando con i top player presenti.

Durante i due giorni, si svolgeranno i playoff della decima stagione della Italian Rocket Championship, il campionato italiano ufficiale di Rocket League. Le quattro squadre più forti si sfideranno dal vivo per decretare il vincitore del Summer Split.

Gli ospiti

Tra gli ospiti celebri del Giffoni Good Games, spicca Fabio Viola, professionista dell’industria con alle spalle titoli come Fifa, The Sims e Crash Bandicoot, e che oggi è uno dei massimi esperti al mondo di gamification.

Il game developer e startupper Christian Pulieri realizzerà un videogioco in tre ore partendo dalle idee del pubblico, in un’attività imperdibile per vedere da vicino i processi di realizzazione di un progetto videoludico.

Altri ospiti: Creator District, l’acclamato format creato da Dario Moccia e Davide Masella, raduna i più grandi creator in circolazione, Virginia “Kafkanya” Gambatesa, Sabaku e Giorgio “Pow3r” Calandrelli.

Torneo di videogiochi

Uno dei momenti più attesi sarà la finale dell’University Master, il primo torneo di videogiochi tra università

italiane. L’evento è aperto a tutti gli studenti universitari: chi supererà le fasi preliminari potrà accedere, direttamente in fiera, al Torneo dei Campioni, in cui si sfideranno in appassionanti partite di Rocket League e Clash Royale. In palio ci saranno numerose borse di studio, che sosterranno il percorso accademico dei vincitori.

Anime in anteprima

Potrai vedere in anteprima alcuni episodi degli anime più amati, come la maratona degli anime dello Studio MAPPA, o l’anime calcistico BLUELOCK.

La cultura coreana

Il fenomeno K-Pop sarà presente con esibizioni dal vivo di K-Pop e random dance e attività di animazione e intrattenimento.

Per i più piccoli

Grazie a GL17CH arrivano a Giffoni good Games anche le Maestre a cubetti, che attraverso Minecraft, postazioni pc e visori VR aiuteranno bambini, famiglie e curiosi con workshop e attività per promuovere la formazione ed educazione attraverso strumenti digitali ed immersivi.

Vai al programma completo

Come arrivare

Giffoni Good Games si svolgerà a Giffoni Valle Piana (SA), raggiungibile da Salerno in auto e autobus. Durante i giorni dell’evento sarà incrementato il numero di corse bus che collegano la città di Salerno alla Multimedia Valley. Sul sito è inoltre disponibile il pacchetto di ticket evento + autobus dedicato dalle principali città italiane in collaborazione.

I biglietti

I biglietti vengono venduti a €20 in fiera.