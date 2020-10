Stampa

Abbiamo raccolto alcuni video di semplici trucchi per Halloween per festeggiare il 31 ottobre in casa o... in video-party con gli amici.

Trucco semplice con colori neon (quelli per la pelle! Vanno via con acqua e sapone).

Travestirsi e festeggiare (in sicurezza) è importante

Nonostante la pandemia, anche senza andare di casa in casa a chiedere Dolcetto o Scherzetto, rilassarsi e festeggiare è importante.

Perché?

Secondo Jolita Manolova, Art Director e Fondatrice di Manifestocreativo “La cosa più bella di travestirsi ad Halloween è quel senso di libertà e meraviglia che nasce dal fatto che nessuno ti potrà giudicare: per un giorno puoi essere tutto quello che vuoi!".

Ecco, è proprio quello di cui abbiamo bisogno ad Halloween in questo 2020 così "strano": libertà e meraviglia. In più, ci svela Jolita, la parola d'ordine di ques'tanno è: colore e luce! Così un "semplice" teschio può diventare lo tradizionale Sugar skill messicano, decorato e coloratissimo.

E allora scateniamo la fantasia con questi video di semplici trucchi per Halloween, dove puoi usare i colori adatti per la pelle, compresi fluo e metallici da mescolare o sfumare (e poi togliere con acqua e sapone).

Sugar skull: trucco da teschio messicano

Un fantasma colorato con la tecnica del tie dye: al posto della maglietta, usa un lenzuolo!

Per Halloween si travestono anche le mascherine: anche in questo caso usa i colori per la pelle!

Preferisci stare sul classico? Ecco un teschio in bianco e nero

Mi trucco da unicorno

Perché no? Abbiamo detto che la parola d'ordine di questo Halloween è COLORE!

Provate il trucco che più vi piace e poi mandateci le vostre creazioni!