Valerio Locatelli è il campione italiano del cubo di Rubik, per la quarta volta consecutiva

Al cubo di Rubik giochiamo fin dal 1974 eppure non ha smesso di incuriosirci e di stuzzicare la nostra voglia di sfida. Pensa che ogni anno si tiene un vero e proprio Campionato nazionale, organizzato dall'associazione Cubing Italy, che elegge il campione italiano di speedcubing, una vera e propria disciplina sportiva che consiste nel risolvere il celebre cubo nel minor tempo possibile. Per il quarto anno consecutivo, il titolo è andato a Valerio Locatelli, 18enne di Bracciano (Roma), che ha portato a termine l'impresa in soli 6,82 secondi.

Domenica 3 novembre 2024, quindi, Locatelli si è portato a casa la medaglia nella categoria 3x3x3, sconfiggendo quasi 300 avversari da tutta Italia, durante il torneo organizzato al Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio (Roma). Ma non solo, si è aggiudicato il primo premio anche nella categoria 3x3x3 con una mano sola, una di quelle più curiose del torneo assieme alla sfida da bendati.

Valerio Locatelli ha scoperto l'iconico cubo all'età di 11 anni, grazie a un amico di famiglia. Subito attratto dal rompicapo impossibile, ha iniziato ad allenarsi da solo sfruttando i tutorial su YouTube. Il talento è emerso quasi subito: su sei partecipazioni al campionato nazionale, le vittorie sono state quattro.

In questo video, puoi vederlo in azione al torneo dello scorso anno:

Ma ad oggi il record mondiale di velocità nella risoluzione del cubo di Rubik appartiene a Max Park, un ragazzo di 23 anni di Long Beach, in California, che ha completato la sfida in 3,134 secondi. I campionati mondiali di speedcubing si tengono ogni anno fin dal 1982, organizzati dall'associazione no-profit World Cube Association in collaborazione con Spin Master, la società che produce il cubo.

Fu uno scultore ungherese, Ernő Rubik, a lanciare sul mercato questo gioco ipnotico, che in poco tempo è diventata una vera e propria icona intergenerazionale. Carolina Guidetti, celebre speedcuber italiana, ci aveva raccontato come alle gare partecipassero persone dai 6 ai 70 anni. E ancora oggi continua a essere uno dei giochi più virali su Tik Tok e YouTube, conquistando Gen Z e Alpha.