5 luoghi stranissimi del mondo da visitare in vacanza

È tempo di vacanze, noi ti portiamo in alcuni posti insoliti: uno più incredibile dell'altro. Alcuni facilmente raggiungibili come il giardino dei veleni nel Regno Unito, altri un po’ meno, ma.... non si sa mai!

Che cosa ne dici di scoprirli con noi? Avanti, si parte per le vacanze!

Il tempio di Gereja Ayam

Il giardino di Alnwick

La sfera bosniaca

Il castello di cotone

La mano nel deserto

Una chiesa strana come nessun'altra

Il tempio di Gereja Ayam, in Indonesia, è l'unica chiesa al mondo a forma di pollo... anche se in realtà l'edificio avrebbe dovuto rappresentare una colomba!

La sua ideazione la si deve a Daniel Alamsjah che negli anni ‘90: attraversando la foresta nel cuore dell’isola di Java, gli venne in mente un sogno che aveva fatto qualche tempo prima, ovvero una colomba gigante in cima a una collina. Così la decisione di costruire un tempio gigante per i fedeli di tutte le religioni. Purtroppo, però, un anno dopo, il progetto fu abbandonato perché troppo costoso e la chiesa è rimasta incompiuta. Ora è un luogo di attrazione dove, ogni anno, migliaia di turisti si fanno i selfie davanti al pollo XXL.

Benvenuti nello strano giardino di Alnwick

Già il cartello sul cancello un po’ di paura la mette. E anche se Il pericolo in realtà è invisibile, invece è presente ovunque! Questo giardino botanico che si trova nella città di Alnwick, nel Northumberland, in Inghilterra, contiene un centinaio di piante tossiche, di cui alcune anche mortali. Dei cartelli avvisano che oltre a non toccare le piante presenti, non si dovrebbero nemmeno annusare. Succede che, regolarmente, i visitatori poco attenti alle regole svengano per non aver rispettato queste regole.

Una curiosità

Il castello, a cui è annesso il giardino, è stato usato come ambientazione della scuola di magia di Hogwarts nei primi film di Harry Potter.

Perché questo giardino è da vedere?

Imparare a riconoscere le piante che ci circondano oltre a essere interessante, permette di scoprire quanto alcune di esse, seppur bellissime, siano pericolose. E siamo sicuri che dopo una visita al "giardino dei veleni" di Alnwick, per quanto tu sia un amante della natura, non guarderai più il fiore del mughetto, della ginestra o dell'ortensia con lo stesso amore!

I fiori velenosi

Il bellissimo mughetto (Convallaria majalis) per esempio è molto velenoso, ha un’azione cardiotossica, così come i fiori e le foglie dell'ortensia (Hydrangea macrophylla). E, il narciso, il cui nome contiene la radice “narké” che in greco vuol dire per sopore, è un potente narcotico.

La sfera bosniaca

La foto ha fatto il giro del mondo. Un uomo che posa con orgoglio accanto a una palla semisepolta nel terreno. Nei boschi di Zavidovici, in Bosnia è stata trovata quella che sembra essere una enorme palla di cannone: una roccia sferica dal diametro di 3,3 metri.

Su questa scoperta, diventata ora un'attrazione turistica, sono state formulate fantasiose ipotesi. Scopriamone una scientifica e una "storica".

L’ipotesi scientifica dice che...

L'ipotesi maggiormente condivisa dagli scienziati è che questa pietra sia opera di un fenomeno geologico chiamato “concrezione”, ovvero l'aggregamento di sostanze minerali che può aver avuto origine 60 milioni di anni fa per motivi del tutto naturali.

L’ipotesi fantasiosa invece dice che...

Secondo Semir Osmanagic, uomo d'affari bosniaco e archeologo nel tempo libero, l’enorme sfera di pietra sarebbe stata creata dall’uomo e dimostrerebbe l’esistenza di un antica civiltà sconosciuta, dotata di una tecnologia avanzata e vissuta oltre 15 mila anni fa.

Il castello di cotone

Nel 1988 Pamukkale, che in turco significa “castello di cotone” è stata riconosciuta Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Si trova nel sud-ovest della Turchia, ed è uno dei paesaggi naturali più spettacolari del mondo per le sue piscine a terrazza bianche.

Una curiosità

La Piscina Antica di Pamukkale è anche conosciuta come la Piscina di Cleopatra. Si narra infatti che la regina d'Egitto preferisse la piscina naturale tra le rocce anziché quelle bianche a terrazza.

La mano nel deserto

Nel deserto di Atacama, in Cile, dal niente spunta la gigantesca scultura di una mano. L’opera d’arte si trova in uno dei luoghi più aridi e deserti del mondo, è stata creata nel 1992 dallo scultore cileno Mario Irarrázabal e, da subito chiamata Mano del Desierto, Mano del deserto.

La mano protesa verso il cielo esprime la fragilità umana, il dolore e la solitudine. Un omaggio alle vulnerabilità e alle debolezze dell'anima umana di fronte alle ingiustizie e alle sofferenze del mondo.

Insomma, Qualsiasi siano le ragioni scientifiche o storiche di queste "stranezze" sicuramente hanno raggiunto il loro scopo, cioè essere una meta per le vacanze!