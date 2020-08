Un’artista VR ha riportato in vita i volti degli imperatori romani

Vi siete mai chiesti come potessero apparire veramente i grandi imperatori romani i cui nomi affollano i libri di storia? Adesso possiamo saperlo grazie al lavoro di Daniel Voshart, l'artista e designer di Toronto che grazie ad un accurato lavoro di ricostruzione virtuale ha riportato in vita i volti dei grandi leader dell'antichità.

PASSIONE E VR

Come facilmente immaginabile, sviluppare le fotografie realistiche di gente come Augusto, Nerone o Caracalla non è stata una sfida facile. Per renderla possibile, il buon Daniel ha approfittato dei tempi morti del lockdown per rispolverare un po' i suoi ricordi da studente facendo incetta di descrizioni, fonti storiche e, ovviamente, immagini di statue e busti raffiguranti i vari imperatori romani.

Raccolto un nutrito archivio, il designer canadese si è quindi affidato alle potenzialità della realtà virtuale (di cui Daniel è un vero esperto) e della machine learning (ossia l'apprendimento automatico) dell'Intelligenza Artificiale per elaborare tutti i dati, mixarli tra di loro e, infine, sviluppare un volto coerente con il modello di riferimento.

What did I do during quarantine? 54 Machine-learning assisted portraits of the Roman Empire.

For this project, I transformed or restored (cracks, noses, ears etc.) over 800 images.https://t.co/yQWWIgfvjJ

— Dan Voshart (@dvoshart) July 24, 2020