Una studentessa diventa simbolo di resistenza

Il 2 novembre scorso le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato Ahu Daryaei, una studentessa che ha camminato in biancheria intima all'interno dell'Università Islamica Azad di Teheran come forma di protesta. Le guardie l'avevano fermata perché non indossava correttamente il velo, obbligatorio per le donne iraniane in pubblico.

In risposta, la giovane ha reagito togliendosi i vestiti e rimanendo in intimo, un gesto che i social media di tutto il mondo hanno immortalato e diffuso rapidamente. In poco tempo, la sua azione è diventata un simbolo per chi lotta per la libertà di espressione e contro le imposizioni sul corpo delle donne.

Una studentessa coraggiosa

Il portavoce del governo iraniano, Fatemé Mohajerani, ha dichiarato in un'intervista al sito web Ham Mihan che le autorità stanno cercando di risolvere la situazione della studentessa, sostenendo che soffre di problemi psicologici. Mohajerani ha aggiunto che non hanno ancora formalizzato le accuse contro di lei, ma l'hanno comunque trasferita in un "centro di cura" per il suo bene.

La reazione della comunità internazionale

L'azione della studentessa ha avuto un'eco significativa: Amnesty International ha rapidamente richiesto la sua liberazione, definendo l'arresto un atto di violenza e chiedendo un'indagine sui presunti abusi. In una dichiarazione ufficiale Amnesty International ha chiesto alle autorità iraniane di rilasciarla “immediatamente e incondizionatamente” e di proteggerla da eventuali torture e maltrattamenti durante la detenzione.

Le proteste per i diritti delle donne in Iran

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di repressione del dissenso in Iran, in particolare sui diritti delle donne. Due anni fa nel Paese sono scoppiate proteste dopo la morte di Mahsa Amini, una studentessa arrestata per aver violato il codice di abbigliamento. Anche allora molte donne scesero in piazza, sfidando le autorità e togliendosi il velo, ma il governo reprime brutalmente ogni manifestazione.

Versioni contraddittorie e risposte ufficiali

L'incidente della studentessa ha generato versioni discordanti: mentre l'agenzia conservatrice iraniana Fars ha dichiarato che la giovane indossava "abiti inappropriati" e che le guardie di sicurezza hanno agito "con calma", molte testimoni hanno confermato che le autorità l'hanno trattata con forza. Alcuni video pubblicati sui social mostrano la studentessa mentre si spoglia e viene successivamente spinta in un'auto da uomini in borghese, rivelando l'intento intimidatorio delle autorità.

Il significato di questa protesta

La coraggiosa azione della studentessa iraniana ha suscitato una riflessione profonda a livello internazionale sui diritti delle donne in Iran e sulle continue restrizioni alla loro libertà. Questo episodio non è isolato, ma si inserisce in una lunga serie di proteste e atti di resistenza che continuano a sfidare un sistema rigido e oppressivo.