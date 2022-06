Scoperta in Cina una dolina che nasconde una foresta intera!

Stampa

Una grotta immensa che era rimasta nascosto fino ad oggi. Si tratta di dolina, ovvero una cavità gigantesca che è stata trovata nella contea di Leye, nella provincia autonoma di Guangxi Zhuang, della Cina meridionale. Al di là della scoperta geologica, quello che ha stupito gli studiosi è stato quello che era nascosto al suo interno...

Dimensioni colossali

La dolina misura 306 metri di lunghezza, 150 di larghezza e 192 di profondità! È così gigantesca che potrebbe contenere 4 costruzioni grandi quanto il Colosseo messi uno sull'altro.

C'è dolina e dolina...

Se è vero che le sue dimensioni sono impressionanti, è altrettanto vero che le doline non sono rare qui. In questa regione della Cina, montuosa dove la foresta è fitta, infatti, ne sono già state scoperte 30 enormi, ma mai così grandi. Questa dolina è stata scoperta per caso: era ben mimetizzata dalla vegetazione.

Un tesoro... verde

Oltre al fatto delle dimensioni mastodontiche, la sopresa che si sono trovati davanti gli speleologi è stata il suo interno: sul fondo della c'è un'antica foresta vergine.

Come si forma una dolina?

Queste enormi voragini sono il risultato dell'usura di rocce composte principalmente da calcare. E, proprio come il gesso, il calcare si dissolve sotto l'effetto dell'acqua piovana o dei torrenti. Certo, non succede in poco tempo, ma occorrono migliaia di anni e tutto ciò che resta sono le rocce... vuote!

Una scoperta straordinaria

Al suo interno si formano delle vere e proprie biosfere. In pratica avviene una diminuzione della temperatura dalla superficie verso il fondo, il contrario di quello che avviene invece in alta montagna dove man mano che si sale diminuisce la temperatura. Spesso all’interno di una dolina si trovano delle grotte, che a loro volta hanno particolari ecosistemi. E come ha spiegato il capo team Chen Lixin, all'interno della dolina c'è un fitto sottobosco che arriva fino alle spalle di una persona.

Le sorprese non finiscono qui

«Non sarei sorpreso di trovare specie animali e vegetali ancora sconosciute e mai descritte dalla scienza» chuiosa Lixin.