Trump contro Harris: le elezioni presidenziali americane 2024

Le elezioni negli Stati Uniti sono dominate dai due principali partiti politici: i Democratici e i Repubblicani, che hanno opinioni opposte su molti temi importanti come il cambiamento climatico, l'economia ei diritti civili. L'attuale vicepresidente Kamala Harris è la candidata del Partito Democratico, mentre l'ex presidente Donald Trump punta a tornare alla Casa Bianca come candidato del Partito Repubblicano.

Perché queste elezioni sono importanti?

Le elezioni presidenziali americane hanno un impatto globale, poiché gli Stati Uniti sono una delle potenze più influenti del pianeta, grazie alla loro forza militare, la grande economia e il ruolo di leadership nelle istituzioni internazionali come le Nazioni Unite (ONU) e la NATO.

Come funzionano le elezioni presidenziali negli Stati Uniti?

Le elezioni presidenziali si tengono ogni quattro anni. Un presidente eletto può ricoprire la carica per un massimo di due mandati consecutivi di quattro anni ciascuno. La popolazione dei 50 Stati partecipa attivamente alla selezione dei candidati presidenziali di ciascun partito. Una volta scelti i candidati, le elezioni presidenziali si svolgono a novembre, nel cosiddetto Election Day, che cade il martedì successivo al primo lunedì di novembre. Questa scelta serve a evitare che le elezioni si tengano il 1º novembre, giorno festivo. Il vincitore delle elezioni diventa presidente eletto e inizia il suo mandato il 20 gennaio dell'anno successivo, durante l'Inauguration Day.

Quando si scopre il vincitore?

Dopo la chiusura dei seggi, può essere necessario attendere giorni o addirittura settimane per avere l'annuncio ufficiale del vincitore

Come viene scelto il nuovo presidente?

Il presidente degli Stati Uniti è scelto attraverso il Collegio Elettorale, un sistema ideato durante la Convenzione Costituzionale del 1787 per bilanciare l'elezione diretta da parte del Congresso con l'elezione diretta dal popolo americano.

Come funziona il Collegio Elettorale?

Il Collegio Elettorale è composto da 538 elettori, corrispondenti al numero totale dei membri del Congresso (435 rappresentanti e 100 senatori) più i tre elettori che rappresentano Washington DC. Quando i cittadini votano, scelgono in realtà i Grandi Elettori dello Stato, che successivamente voteranno per il candidato presidente che ha ottenuto la maggioranza dei voti popolari nello stato. Per vincere, un candidato deve ottenere almeno 270 voti. Il numero di voti elettorali assegnati a ciascuno stato si basa sulla dimensione della sua popolazione. Ad esempio, la California, con oltre 39 milioni di abitanti, ha 54 voti elettorali, mentre l'Alaska, con una popolazione di poco più di 730.000 abitanti, ne ha solo 3, secondo il censimento del 2021.

Perché il Collegio Elettorale è importante?

A differenza di altre democrazie in cui il presidente è scelto tramite voto popolare diretto, negli Stati Uniti il sistema del Collegio Elettorale può portare a situazioni in cui un candidato vince le elezioni pur non avendo la maggioranza del voto popolare. Il sistema winner-takes-all, in cui il candidato che ottiene anche un solo voto in più “prende tutto”, cioè tutti i voti, ma è considerato da alcuni come non del tutto rappresentativo della volontà popolare. Qui entrano in gioco gli swing state, cioè gli Stati che oscillano o Stati indecisi.

Cosa sono gli Stati indecisi?

Gli swing states sono gli Stati che spesso oscillano tra il voto per i Democratici e quello per i Repubblicani e hanno un'influenza determinante sull'esito delle elezioni. I candidati alla presidenza dedicano gran parte delle loro campagne elettorali a questi Stati, poiché il loro voto può decidere le elezioni.