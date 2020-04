A Pasqua arriva Trolls world tour

Stampa

Trolls World Tour non esce al cinema perché saranno chiusi ancora per un bel po' di tempo a causa del Coronavirus. In questo periodo, quindi, anche i Trolls rimangono a casa, o meglio: rimangono... sulla tv di casa tua. Li puoi vedere, se vuoi, su Rakuten TV, nel loro nuovo film, dove scoprono... di non essere gli unici Trolls al mondo.

Trama

Poppy (Francesca Michielin) e Branch (Stash) scoprono che la loro non è che una delle sei tribù di Trolls distribuite su sei diverse terre e devote a sei tipi diversi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Il loro mondo sta per diventare molto più grande e… decisamente più chiassoso!

Un membro della tribù dell’hard-rock, Regina Barb (Elodie), aiutata da suo padre, vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica e lasciare che il rock regni sovrano.

Con il destino del mondo in pericolo, Poppy e Branch, insieme ai loro amici decidono di visitare tutte le altre Terre per unire i Trolls contro Barb, che vuole sottometterli tutti.

Trolls World Tour (Dreamworks) - il trailer

La cosa che ci è piaciuta di più in Trolls World Tour

In realtà sono due.

Le musiche e le canzoni, in particolar modo l'ultima, che ti rimane in testa e non se ne va più via, sono coinvolgenti e orecchiabili. Il quesito principale del film: siamo tutti uguali, o, invece, siamo diversi l'uno dall'altra, in un mondo in cui la diversità è un valore e non un ostacolo?

La vera protagonista è Poppy, che insieme ai suoi amici parte per conoscere gli altri Trolls e salvare tutte le terre dalla regina cattiva Barb. Durante il viaggio però, le sue certezze vacillano e scopre che la verità a volte ha diverse facce.

A chi è adatto

Lo puoi vedere con la tua famiglia, fratellini e sorelline compresi: le canzoni li terranno... concentrati.

Quando e dove: a casa tua su Rakuten.tv. L'orario... lo decidi tu!