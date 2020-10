Trash: una clip dal film e curiosità sulla plastica

Stampa

Trash in inglese vuol dire rifiuti: a volte non sono nel loro posto, ma li troviamo in strada, sui marciapiedi, nei prati. Se li vediamo, li ignoriamo e rimangono lì per settimane, se va bene, altrimenti finiscono in mare mettendoin pericolo i pesci.

Ma se, quando cala la notte, i rifiuti prendessero vita? Cosa farebbero?

C'è un film d'animazione che cerca di immaginarlo: si chiama Trash (Si, proprio Rifiuti!) - La leggenda della Piramide magica, una favola moderna per i giovani dal cuore green. Esce al cinema il 16 ottobre ed aprirà anche Alice nella Città, la sezione della Festa del Cinema di Roma dedicata ai ragazzi e alle ragazze.

Trash - La leggenda della Piramide Magica, il trailer

Trama

Slim è una scatola di cartone rovinata. Vive in un mercato, con il suo amico Bubbles – una bottiglia

da bibita– e altri compagni. Insieme, passano le giornate a nascondersi dai Risucchiatori, le macchine

aspiratutto addette alla pulizia.

Slim è rassegnato, non crede più in nulla, neanche alla leggenda della Piramide Magica, un luogo

mitico in cui è possibile per i rifiuti avere una seconda possibilità, rinascere ed essere ancora dei

Portatori utili a se stessi e agli altri, fino a quando un imprevisto cambierà il suo destino.

