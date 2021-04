Tra Voi: “i miei genitori vogliono separarsi”

Stampa

Shutterstock

«I miei genitori vogliono separarsi e io non voglio :'( . Potete darmi qualche consiglio? Grazie».

Sara

LE RISPOSTE DEI FOCUSINI

Dì a i tuoi genitori che gli vuoi veramente bene e non vuoi che si separino. Se non funziona prendi un momento per dirgli che li ami. Spero che il mio consiglio funzioni.

LEOLEONE

Cara Sara, non perderti d'animo, se I tuoi si vogliono lasciare magari è per il tuo bene anche se credo che a te in questo momento non stia facendo bene poi finirà tutto bene. Intanto cogli la possibilità di passare tanto tempo assieme a loro, magari chiedi anche una loro foto da tenere sempre vicino e, se ti serve piangere, sfogati: nessuno ti punterà il dito addosso, piangere è umano soprattutto in queste situazioni.

Alessia

Ti capisco: anche i miei genitori sono separati! Il mio consiglio è di cercare il lato positivo.

Per esempio: in estate potrai fare il doppio delle vacanze! Magari una settimana al mare con tua mamma e una settimana in montagna con tuo papà.

So che a volte è difficile trovare il lato positivo, ma c'è sempre qualcosa di bello!

Spero che il mio consiglio ti aiuti a superare questo momento difficile.

Heidi

Cara Sara,

io ti consiglio di provare a parlare con i tuoi genitori e spiegarli come ti senti. Vedrai che capiranno e ti aiuteranno a superare il momento difficile che stai vivendo! :)

P.S. Mi dispiace :'(

Chiara

Sara,

anche i miei si separano e ti capisco, ma sono sicuro che i tuoi genitori ti vogliono ancora molto bene. Se questo pensiero non ti rassicura ti consiglio di parlarne con i tuoi, così saranno loro a rassicurarti; in questo modo potrete capire cos'è meglio per tutti.

P.S.: so che è difficile da accettare, ma non puoi far cambiare idea ai tuoi genitori.:-(

Un focusino