Torna lo Zecchino d’oro, anche in streaming

Stampa

sony music

La nuova edizione dello Zecchino d'oro 2022 è iniziata on line e sulle piattaforme streaming. Puoi quindi già sentire le 14 nuove canzoni in gara che saranno cantante da 17 giovani interpreti dal vivo, durante la diretta tv. Bisognerà aspettare a novembre per ascoltarli su Rai 1 e saranno accompagnati dal Piccolo Coro dell'antoniano sotto la direzione di Sabrina Simoni.

Da Checco Zalone a Enrico Ruggeri

A scrivere i brani ci hanno pensato diversi autori celebri, tra cui alcuni conosciuti anche dai più piccoli, come Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Cesareo di Elio e le Storie Tese.

Gli argomenti delle canzoni

La 65ª edizione è intitolata “Semplicemente bambino”, per ribadire l’impegno che da sempre l'Antoniano porta avanti nel promuovere il diritto all’infanzia.

«Semplicemente Bambino è il nostro impegno, che portiamo avanti da sempre, per fare in modo che ogni bambino viva i suoi anni più belli con gioia, serenità e spensieratezza» – commenta Fra Giampaolo Cavalli, direttore di Antoniano.

«Pur con la dovuta leggerezza, le canzoni di quest’anno abbracciano temi importanti, dall’ecologia al rapporto con i genitori e con la famiglia – aggiunge Lucio Fabbri, Direttore Musicale – I generi musicali rappresentati sono molto eterogenei, dal rock alla baby dance, passando per il rap, le filastrocche e le atmosfere indie».

Numeri da record

Con queste edizione il repertorio musicale dello Zecchino d’Oro si allarga arrivando a ben 818 canzoni in totale

Il canale YouTube ufficiale “Zecchino d’Oro-Piccolo Coro dell’Antoniano” registra quasi 2 milioni di iscritti e ha superato quest’anno i 2 miliardi di visualizzazioni totali e Spotify conta oltre 65 milioni di stream e più di 2 milioni di ascoltatori.

Le novità

Arriva su Prime lo Zecchino d’Oro Channel, dedicato all'intrattenimento per tutta la famiglia, e “A scuola d’italiano con lo Zecchino d’Oro”, rivolto ai bambini italiani che risiedono all’estero e ai bambini che stanno studiando la nostra lingua, sul Canale Rai Italia e sulla piattaforma digitale Rai Italy (su Ray Play).

E ancora, puoi vedere lo “Zecchino d’Oro Casting Show”, con l'asinello Nunù, in cui vengono presentati i solisti che si esibiranno sul palco. Nel mini-show musicale “Canta con Nunù”, invece, in onda su DeaJunior a novembre, 20 famiglie devono interpretare la propria canzone preferita tra quelle in gara.

Infine torna Zecchino d’Oro Casting Tour e il Premio Zecchino d’Oro per la Scuola.