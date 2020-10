Top Ten Influencer Italia: chi sono i più seguiti?

Stampa

Sono i re dei social e ogni giorno comunicano - direttamente o indirettamente - con milioni di seguaci. Stiamo parlando degli influencer ovviamente, i sempre chiacchierati VIP del Web che attraverso foto, balletti o video si sono costruiti un impero mediatico (ed economico) basato sulla loro capacità d'influenzare le masse.

Ovviamente gli influencer più conosciuti sono quelli d'oltreoceano, ma anche in Italia abbiamo dei veri "pesi massimi" i cui profili social non sfigurerebbero davanti ad autentici mostri sacri del Web come Cristiano Ronaldo o Ariana Grande.

Ma chi sono allora i più "seguiti" del Belpaese che naviga sui social? Ecco la Top Ten estratta dai dati pubblicati dalla testata Primaonline, la quale ha tenuto conto del totale delle interazioni accumulate sui quattro social più importanti (Instagram, Facebook, Twitter e YouTube)

TOP TEN INFLUENCER ITALIA

10 - PAOLA TURANI

Al decimo posto c'é Paola Turani, modella bergamasca che vanta 4,7 milioni d'interazioni. Seguitissma per le sue proposte fashion, è amiche di altre due ragazze che vanno parecchio forte sul Web: Giulia Valentina e Tes Masazza.

9 - ELISA MAINO

Diventata famosissima con i balletti di Musical.ly, la giovanissima Elisa Maino, classe 2003, ha bruciato le tappe diventando la prima italiana a raggiungere il milione di follower sul social poi sostituito da Tik Tok. Già autrice di due libri, ora è influencer a tempo pieno, con circa 4,8 milioni d'interazioni.

Leggi qui una vecchia intervista a Elisa Maino.

8 - GIULIA DE LELLIS

Giulia de Lellis è un fenomeno nato in televisione e alimentato dai social. Anche lei ha scritto un libro piuttosto chiacchierato e conta 4,8 milioni d'interazioni.

7 - VALENTINA FERRAGNI

La bella Valentina forse soffre l'ombra di una sorella "un po' più in vista", ma anche al suo bel numero di follower che la seguono per qualche consiglio sulla moda. Circa 5 milioni d'interazioni social per lei

6 - BEATRICE VALLI

Anche Beatrice Valli è una modella che ha fatto fortuna sui social, con ben 5,9 milioni d'interazioni

5 - DILETTA LEOTTA

La giornalista Diletta Leotta prosegue questa Top Ten quasi esclusivamente al femminile. A differenza di molti presenti in questa lista, l'influencer non è il mestiere primario della Leotta, la quale è una delle giornaliste sportive di punta di Dazn. Nel 2020 è anche salita sul palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo. Ciò nonostante Diletta gode di ben 6,8 milioni d'interazioni social.

4 - FEDEZ

Appena fuori dal podio c'è Fedez, rapper da variati dischi di platino e influencer da 7,5 milioni d'interazioni che insieme alla moglie Chiara (e al piccolo Leo) fa parte della famiglia più social d'Italia.

3 - BENEDETTA ROSSI

Al terzo posto largo alla mitica Benedetta, la signora della cucina "casalinga" che è diventata un vero punto di riferimento per tutti gli italiani che amano cimentarsi ai fornelli. 8,2 milioni d'interazioni per lei!

2 - GLI AUTOGOL

Al secondo posto, con 13,7 milioni d'interazioni, nel "cuore social" degli italiani ci sono gli Autogol, il trio composto da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli che tra imitazioni, gag e battute da anni raccontano il lato più divertente e giocoso del calcio.

1 - CHIARA FERRAGNI

Ovviamente in testa, con la cifra stratosferica di 37,6 milioni d'interazioni, non poteva che esserci lei, la regina degli influencer, sua maestà Chiara Ferragni, un'autentica istituzione social anche fuori dai nostri consigli nazionali. Tutti conoscono la Ferragni!