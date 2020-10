Stampa

La protagonista di questo libro è Tilly Pages, una ragazzina di 11 anni che ama molto leggere. Infatti, i suoi migliori amici sono proprio i libri e, attraverso la lettura, trova conforto da quando la mamma se n’è andata.

Tilly ha la fortuna di andare scovare i libri più insoliti e curiosi nella grande libreria di famiglia e non passa giorno che non legga un libro nuovo. Ma un giorno, all’improvviso, in libreria entrano Alice nel Paese delle Meraviglie e Anna dai capelli rossi, Tilly non può credere ai propri occhi: non c’è dubbio, sono loro! E la stanno invitando a bere il tè dal Cappellaio Matto e a visitare la scuola di Green Gables. Tilly è sicura si tratti di un sogno. Ma non è così. E nessuno meglio dei nonni che l’hanno cresciuta può confermarle che è tutto vero. Perché Tilly ha un dono eccezionale: è una librovaga e può entrare e uscire dalle storie per vivere straordinarie avventure. Un dono che ha ereditato dalla madre e che le dà il diritto di accedere a una biblioteca molto speciale, riservata ai librovaghi come lei, che lì vengono istruiti e protetti. Vi abbiamo incuriosito? Allora non vi resta che leggere il libro e... presto ne sarà tratta anche un’attesissima serie tv.

SCHEDA

Titolo: Tilly e i segreti dei libri

Autore: Anna James

Editore: Garzanti

Prezzo: € 15