TikTok: 10 profili per imparare la scienza

Stampa

Getty Images

TikTok e la scienza? Potrebbe essere un controsenso? E invece sta diventando di tendenza anche la sezione di apprendimento. Infatti con l'hashtag #ImparaConTikTok, puoi trovare tantissimi contenuti educativi sulla piattaforma.

Mini lezioni di scienza su TikTok

Sull'app infatti fioriscono tantissimi video pieni di curiosità scientifiche, delle vere e proprie mini-lezioni che parlano di scienza in modo divertente.

Non solo coreografie con la musica del momento

Quindi ai balletti, ai video in Lip Sync ora su TikTok si aggiunge anche la sezione di apprendimento. Sono tantissimi i creator che divulgano la scienza in modo originale.

Ecco i 10 account TikTok di scienza

@scienzaedintorni quasi per caso, Matteo Albrizio ingegnere spaziale, ha aperto un canale TikTok, illustra curiosità dal mondo delle scienze e offre le sue risposte ad alcuni misteri scientifici. La sua idea ha avuto un grandissimo successo inaspettato e ha portato milioni di giovani a interessarsi di tematiche complesse raccontate in maniera semplice.

@DivulgaMente sul canale di Alberto Giannone puoi imparare la matematica, la scienza, l'astronomia e vedere tantissimi esperimenti di ogni genere. Inoltre, Alberto risponde alle domande scientifiche più assurde. Insomma, ci tiene a stimolare la curiosità con pillole di scienza.

@Marcoilgiallino è in realtà Marco Martinelli, lo scienziato da seguire per imparare con TikTok. La sua missione? Fornire una spiegazione scientifica a tutto ciò che ci circonda e lo fa con video in cui spiega la scienza con esempi pratici e divertenti. Non siete curiosi anche voi di scoprire com’è fatto il Dna di una fragola?

@adrianfartade Il divulgatore scientifico conosciuto e amato da tutti si diverte e ci diverte con la scienza che spiega la fantascienza dei videogiochi. Per esempio "I fulmini di Pikachu? Sono così ampi che se riprodotti nella realtà "friggerebbero" ogni cosa che si trova nel raggio di chilometri". E... "I viaggi intergalattici di Interstellar? Nella realtà non saranno mai più veloci della luce. Non c'è modo di "fregare" la relatività. Insomma, la scienza spiegata in modo "fantascientifico"!

@andrea.g.amato Andrea Gaetano Amato è divulgatore scientifico e ha realizzato video su svariati argomenti (curiosità, esperimenti, spiegazioni scientifiche, ecc...). Ha poi scoperto due sequenze numeriche pubblicate dalla OEIS Foundation (On-line encyclopedia of integer sequences), attiva dal 1964 nella catalogazione di sequenze di numeri interi. Sono registrate con gli identificativi A341838 e A342140.

@thesimplepub Andrea di The Simple Pub si focalizza invece sulla spiegazione di concetti legati alle materie scientifiche come la matematica, la fisica e l’informatica.

@Kangeon aka di Marco Andrea Teti afferma: «Rendo utile la conoSCIENZA, trasformo il difficile in facile», un ragazzo che si occupa di divulgazione scientifica e attraverso brevi clip offre risposte a domande del tipo “cosa succederebbe se la terra si fermasse?”

Su TikTok non solo scienza ma anche lingue, arte, storia e filosofia

@spagnoloconIlaria Ilaria Giammarioni ha una passione per la lingua spagnola e del periodo passato a Barcellona (dove ha svolto uno stage), così ha deciso di trovare un modo innovativo per mettere le sue competenze a disposizione di altri studenti.

@less.is.art Giusy Vena ama l’arte contemporanea e vuole trasmettere la sua passione provando a spiegarla con curiosità, meme e riflessioni su Tik Tok.

@filosofia.e.caffeina Benedetta Santini si è laureata in psicologia e filosofia e il suo mestiere è quello dell'insegnante. A scuola e su Tik Tok dove realizza video in cui spiega in pillole le basi della filosofia.

@giacomo_panozzo Giacomo Panozzo parla di storia, film e curiosità. “Un tuffo nel passato”, “Misteri e orrori della storia”, “Il riassuntozzo di Giacomo Panozzo” sono alcune delle rubriche attraverso cui propone contenuti che tradizionalmente andrebbero studiati sui libri e che invece trovano in TikTok un luogo alternativo e sicuramente più efficace.