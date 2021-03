Teen Parade Astrolav: il lavoro spiegato agli adolescenti

Stampa

Il mondo del lavoro spesso ai più giovani appare davvero come un pianeta alieno. Per fortuna Radioimmaginaria, la radio degli adolscenti, ha organizzato una nutrita spedizione per scoprirne tutti i segreti...

Dal 15 marzo infatti i ragazzi di Radioimmaginaria, insieme a diversi dirigenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, raccontano e provano ad orientarsi nell’universo del lavoro, trattando tutti quei temi un po' complessi ma decisamente importanti che riguardano direttamente l’ingresso di un adolescente nel mondo professionale.

Nei primi episodi, ad esempio, si è parlato di:

Smart Working

Formazione & Sistema Duale

Erasmus

Volontariato & Alternanza Scuola Lavoro

Pari Opportunità

Orientamento al Lavoro

Sicurezza sul lavoro

Contratti di lavoro

Lavoro regolarer

Personal branding

Il format è strutturato per essere un giusto mix di informazione, fonti istituzionali e divertimento con il linguaggio dei ragazzi. L’obiettivo è raggiungere il target adolescenti, senza annoiare, ma anzi riuscendo a veicolare informazioni pratiche e utili in modo efficace.

Qui i link dove è possibile seguire tutte le dirette giornaliere delle 17.00 e rivedere tutte le puntate:

Il futuro è adesso: iniziamo a pensarci!