Stringhe delle scarpe: perché si slacciano sempre?

L’origine delle stringhe non è verificata, ma possiamo dedurre che vada di pari passo con l’invenzione stessa delle calzature. Il materiale con cui erano costruiti in passato i lacci era facilmente deperibile, pertanto non ha resistito per migliaia di anni ma i nostri studiosi sono inarrestabili ed una testimonianza c’è! La famosa mummia del Similaun, battezzata col nome Ötzi, ci ha dato modo di scoprire che già nell’età del bronzo i nostri antenati indossavano delle calzature in cuoio chiuse con stringhe del medesimo materiale. Nonostante venisse usata anche nell’antichità, fu soltanto nel XX secolo che le stringhe divennero necessarie. Capirete da soli, cari focusini, che il motivo fu il cambiamento del tipo di calzature. Nascono intorno al 1920, le scarpe sportive di gomma, le sneakers che portiamo anche oggi, ed allora le stringhe divennero indispensabili sui campi da basket e di atletica.

PERCHÈ LE STRINGHE SI SLACCIANO SEMPRE?

In molti ce lo siamo chiesto e qualcuno ha, finalmente, pensato di fare uno studio: perché i nodi delle scarpe si slacciano all’improvviso? Un gruppo di ingegneri meccanici dell’Università di Berkeley, in California (USA), ha scoperto che le colpe stanno nell’impatto del piede col suolo e nella torsione della caviglia. Oliver O’Roilly, a capo della ricerca, spiega sulla rivista Proceeding of the Royal Sociaty A, come “spesso senza preavviso e nel giro di pochi secondi” viene causato “il cedimento catastrofico del nodo” che ci fa ritrovare con le stringhe slegate, magari mentre corriamo a prendere l’autobus o scendiamo le scale di fretta.

L'ESPERIMENTO

L’esperimento è stato fatto in laboratorio con una giovane volontaria che camminava su un tapis roulant in scarpe da tennis alle quali erano stati applicati degli accellerometri per misurare la forza delle stringhe messe sotto sforzo. Le forze di tensione e di rilassamento dei lacci arrivava fino a sette volte la forza di gravità nel momento di impatto al suolo! Oltre alle leggi fisiche, alla qualità delle stringhe e altri fattori, diciamo che anche noi ci mettiamo del nostro.

IL NODO ALLE STRINGHE

Esistono due versioni per fare il nodo alle scarpe, chiamato nodo piano ganciato doppio. Nella prima i due capi delle stringhe escono ed entrano in modo simmetrico dallo stesso lato. Nella versione più sbrigativa, detta in italiano “nodo dell’asino” ed in inglese “granny knot”, nodo della nonna, è decisamente più probabile che il nodo ceda e le stringhe diventino due "serpentelli" da domare. Esiste una filastrocca per i bambini anglofoni che insegna l’esecuzione corretta, volete sentirla?

Right over left,

left over right,

makes a knot

both tidy and tight.

