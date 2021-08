Spider-Man: tutti i segreti dell’Uomo Ragno

Stampa

Nella storia principale Peter Parker fa il fotografo per il Daily Bugle (il quotidiano diretto dall'irascibile J. Jonah Jameson), ma negli anni ha svolto un sacco di mestieri: anche il fattorino per la consegna delle pizze!

I predecessori di Tom sono stati Toby Maguire (Spider Man 1,2 e 3) e Andrew Garfield, nella foto (The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man: Il Potere di Electro),

Dopo mesi di attesa finalmente è stato diffuso il triale di Spider-Man: No way Home, la pellicola che promette grossi cambiamenti nell'MCU, il Marvel Cinematic Universe che comprende le amatissime storyline degli Avengers (Thor, Iron Man, Capatin America ecc...), e che ha già fatto balzare dalla sedia i fan grazie alla comparsa di vecchi nemici di Peter Parker, già comparse nelle passate versioni cinematografiche della storia di uno dei supereroi più amati di sempre.

IL TRAILER E LA POSSIBILE TRAMA

No Way Home si svolge qualche tempo dopo la fine di Far From Home, secondo film deicato all'Uomo Ragno dell'MCU in cui nelle scene post-credit il giornalista senza scrupoli J. Jonah Jameson rivela al mondo l'identità di Spider-Man.

Proprio da questo problema - almeno stando al trailer, che però può essere montato proprio per "ingannare" gli spettatori e poi stupirli in sala - partono le avventure nel nuovo film: Peter Parker infatti si rivolge al potentissimo Dr. Strange (interpetato da Benedict Cumberbatch) per far dimenticare a tutti la rivelazione di Jameson, ma l'incantesimo preparato dallo stregone sembra andare storto, pasticciando con le trame del Multiverso, l'insieme di realtà parallele dell'universo, che iniziano a intrecciarsi.

Tale caos probabilmente porterà Spidey a vedersela con nuovi/vecchi agguerriti nemici: il trailer ha infatti già rivelato la presenza del Goblin del Dr. Octopus interpretato da Alfred Molina, lo stesso attore che vestì i panni del medesimo personaggio nel film Spider-man 2 del 2004!

Dobbiamo dunque aspettarci altre comparsate provenienti dai film dell'Uomo Ragno precedenti al filone dell'MCU? Molti fan nfatti si aspettano di trovare nel film gli altri due Spider-Man cinematografici, interpretati da Tobey Maguire (il "primo" Spider-Man dei filn diretti da Sam Raimi) ed Andrew Garfield (dei due Amazing Spider-Man), provenienti da dimensioni parallele.

MA CHI È SPIDER-MAN?

Per prepararci al film, facciamo un breve ripasso.

Spider-Man in realtà è Peter Parker è un giovane brillante con la passione per la fotografia che viene morso da un ragno radioattivo (le circostanze cambiano in base ai film e alle versioni dei vari fumetti) e assume super-poteri come una forza sovrumana e la capacità di arrampicarsi sui muri. Il giovane decide quindi di fabbricarsi un costume per celare la sua identità e combattere il crimine.

Il personaggio nasce nel 1962 sui fumetti Marvel ad opera del grande Stan Lee e Stephen Ditko. In poco tempo diventerà una delle creazioni più amate dai lettori.

