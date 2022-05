Spider-Man compie 60 anni: ma quanto lo conosciamo?

Stampa

Nei film e nei fumetti lo vediamo sempre giovane e intento a difendere New York dai cattivi più pazzi che ci siano, eppure anche il buon Peter Parker ad avere una certa età. Nell'agosto 2022 infatti Spider-man compie i suoi primi 60 anni, un traguardo decisamente importante per uno dei supereroi più iconici di sempre e che ancora oggi continua ad emozionare milioni di fan.

Origini di un successo planetario

Comparso per la prima volta nel quindicesimo numero della serie Amazing Fantasy nell'agosto del 1962, Spider-man nacque dall'intuizione geniale di Stan Lee, il mitico "papà" di molti dei grandi supereroi Marvel, e dello storico fumettista Steve Ditko.

Il personaggio rappresentò una grande novità per l'epoca, in quanto il pubblico di quei tempi non era abituato a leggere le avventure di un adolescente che, nonostante gli strani poteri ottenuti in seguito al morso di un ragno radioattivo, continuava a dover affrontare le difficoltà quotidiane di qualsiasi giovane americano. Fu un azzardo, ma la formula del "supereroe con super-problemi" funzionò alla grande, tanto che nei decenni successivi Spider-Man divenne protagonista di tantissimi prodotti di successo, dagli albi a fumetti alle serie animate.

Non solo, "Spidey" è, insieme a Batman, anche il supereroe con la miglior rapporto con il mondo del cinema. Agli inizi del 2000 l'Uomo Ragno inaugurò infatti la nuova età dell'oro dei supereroi sul grande schermo, con la riuscitissima trilogia in cui Peter Parker venne interpretato dall'attore Tobey Maguire, per poi continuare con i due film del filone Amazing Spider-Man (con protagonista Andrew Garflied) e le pellicole legate al Marvel Cinematic Univers, dove oltre alla presenza delle pellicole "collettive" insieme agli altri Avengers, l'eroe interpretato da Tom Holland vanta ben tre film a lui dedicati (Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far from Home e il più recente Spider-Man: No Way Home).

Insomma, sono stati 60 anni decisamente intensi!

Le celebrazioni per il sessantesimo anniversario

60 anni sono un numero bello tondo, e va festeggiato a dovere. A tal proposito Marvel Comics ha annunciato la pubblicazione dei diversi speciali dedicati proprio al nostro amato arrampica-muri. Tra questi merita una menzione particolare l’albo Amazing Fantasy 1000, un’antologia di brevi storie con diverse varianti dell'Uomo Ragno realizzate dai grandi fumettisti contemporanei. Il nome riprende poi quello della testata che vide l'esordio di Spider-Man nell’agosto del 1962.

Per l'occasione verrà pubblicata anche una splendida collezione di copertine dove Spider-Man entrerà nelle storie degli altri grandi nomi dell'universo Marvel, da Thor a Hulk, passando per i Fantastici 4 e Wolverine.

Spazio ai cattivi: chi sono i più celebri villain di Spider-Man?

Certo, Peter Parker e il suo alter ego mascherato sono figure affascinanti e decisamente divertenti, ma le loro avventure non potrebbero esistere senza i grandi cattivi che negli anni hanno affrontato lo spara-ragnatele.

Goblin

Questa verdastra creatura che vola su un aliante armato fino ai denti altri non è che Norman Osborne, ricchissimo e potentissimo scienziato che dopo essersi sottoposto ad una formula sperimentale ha migliorato le sue capacità fisiche e il suo intelletto, diventando però completamente folle. Goblin - la cui eredità negli anni verrà raccolta da altri personaggi tra cui lo stesso figlio Henry - è il villain più celebre di Spider-Man, anche grazie all'interpretazione dell'attore Willem Dafoe nel primo film sull'Uomo ragno del 2002.

Insieme a Goblin l'antagonista di Spider-Man per eccellenza, tanto amato da riuscire ad avere due film tutti sui (anche se molti non li considerano proprio dei capolavori). Questo personaggio nero e dall'aspetto bestiale è in realtà un parassita alieno - o meglio, un simbionte - che si attacca al corpo delle persone dotandolo di una forza sovrumana e una fame insaziabile. L'ospite per eccellenza di Venom è lo sfrontato giornalista Eddie Brock, ma nel corso degli anni sono state pubblicate diverse serie alternative di comic in cui il simbionte si è impossessato anche dei corpi di celebri eroi come i Guardiani della galassia, Wolverine e Deadpool.