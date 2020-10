Spazio e Materia Oscura: oggi è il Dark Matter Day!

Stampa

Ipa-agency

Nella notte dedicata alle creature delle tenebre, anche la Scienza celebra uno dei campi più "oscuri" dell'intero universo. Il 31 ottobre 2020 è infatti il giorno del quarto Dark Matter Day, un evento mondiale che attraverso conferenze, esperimenti e spettacoli (ques'anno solo online) promuove la ricerca scientifica intenta a svelare i segreti della materia oscura.

CHE COS'È LA MATERIA OSCURA?

La materia oscura è un "qualcosa" che costituisce circa il 95% della massa nostro universo.

Esiste sicuramente - ci sono intere teorie fondate su di essa ed evidenze schiaccianti, come gli effetti gravitazionali delle galassie - ma poiché intrappola la luce e non emette radiazioni, per noi è impossibile vederla, nemmeno con gli strumenti più sofisticati di cui disponiamo.

Più "oscura" di così...

Il Dark Matter Day dunque è nato proprio per informare la gente riguardo a quanto sappiamo (poco) e quanto ancora dobbiamo scoprire (moltissimo!) su questa materia DAVVERO oscura.

IN ITALIA

Nel nostro Paese il principale promotore di questa iniziativa è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INF), il quale ha organizzato una diretta Facebook dalle 11.00 di sabato cui parteciperà anche l'astronauta Luca Parmitano.

