Social media: in Australia vietati ai minori di 16 anni

Getty Images

Il governo australiano ha approvato una legge che vieta ai minori di 16 anni l’utilizzo dei social media. La legge impone alle società di social media di adottare "misure ragionevoli" per impedire agli adolescenti di creare account. Questa misura si presenta come una delle più severe al mondo per la protezione dei minori.

Quando entrerà in vigore il divieto?

La legge richiederà almeno 12 mesi prima di essere applicata. Nel frattempo, dovrà essere approvata dalla Camera dei Rappresentanti, dove potrebbero essere apportate modifiche. Una volta in vigore, le piattaforme come TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram rischieranno multe fino a 50 milioni di dollari australiani (circa 31 milioni di euro) se non rispetteranno le regole.

Perché è stata introdotta questa misura?

Il primo ministro Anthony Albanese ha dichiarato che il divieto è essenziale per proteggere i giovani dai “danni” legati all’uso dei social media. Tuttavia, restano incertezze su come sarà implementato il divieto e sul suo impatto sulla privacy degli utenti.

Come funzionerà il divieto?

Il ministro delle Comunicazioni australiano ha chiarito che saranno le piattaforme di social media, non i genitori o i bambini, a dover garantire l’adozione di misure di protezione. Il divieto non riguarderà i servizi di messaggistica, le piattaforme di gioco e i siti accessibili senza un account, come YouTube. Inoltre, i bambini non verranno penalizzati se violeranno il divieto.

Le reazioni alla nuova legge

La nuova normativa ha generato opinioni contrastanti. Le grandi aziende tecnologiche, come Meta (proprietaria di Instagram, Facebook e WhatsApp) e Google (proprietaria di YouTube), hanno criticato la legge, definendola poco chiara e non abbastanza dettagliata. TikTok ha aggiunto che la definizione di “piattaforma di social media” del governo australiano è troppo vaga e potrebbe includere quasi tutti i servizi online.

Anche i giovani hanno espresso le loro opinioni. La sedicenne australiana Enie Lam ha dichiarato che, sebbene sia positivo che il governo voglia proteggere i bambini dalla Rete, i ragazzi dovrebbero essere liberi di regolare il proprio uso dei social media senza divieti imposti.

Fonte: Reuters