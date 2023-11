La domanda di Matteo: perché si uccide per “amore”? Risponde lo psicopedagogista

Stampa

Si può uccidere per amore? Matteo, 12 anni

Risponde Stefano Rossi, psicopedagogista scolastico

Caro Matteo, come forse ricorderai il 21 Novembre 2023, dopo l’uccisione della giovane Giulia Cecchettin, in tutte le le scuole italiane è stato fatto un minuto di silenzio per non dimenticare tutte le donne vittime di violenza.



La tua è una domanda drammaticamente attuale e voglio risponderti in modo chiaro: l’amore non ha mai a che fare con la violenza; è il sentimento che la natura ci ha regalato per prenderci cura, con empatia e delicatezza delle persone importanti della nostra vita. Se l’amore è il giorno, la violenza è la notte: due stati talmente diversi da non potersi incontrare.

A complicare le cose è un altro sentimento: la gelosia: Quando siamo gelosi temiamo di perdere l’amore della persona amata. Si può essere gelosi di un fratellino (per timore di perdere l’affetto dei genitori), di un amico (per timore che si dimentichi di noi) e ovviamente del proprio fidanzato/a.

Le gelosia è un sentimento pericoloso perché ci convince che l’altro (amico, fidanzato, genitore) può essere solo nostro, una nostra proprietà.

L’amore caro Matteo, non ha a nulla a che fare con la proprietà.

Le persone che si amano (o che provano un sentimento di amicizia) si scelgono a vicenda.

Le persone che uccidono per amore, in realtà uccidono per gelosia.

Non uccidono per troppo amore, uccidono perché non sanno amare.

L’amore è la tua libertà che sceglie di danzare la mia.

L’amore ha a che fare con le ali, mai con le catene.

Consiglio di Doc Ste: “La gelosia non è amore”