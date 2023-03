Stampa

Shutterstock

Cosa significa aver vissuto l’orrore dell’Olocausto, della deportazione e infine la salvezza quando ormai si sono perse le speranze? Prova a spiegarcelo Mario Calabresi, che col suo ultimo romanzo – il primo per ragazzi – racconta la storia del piccolo americano Joshua che si ritrova a trascorrere un’estate in Italia con sua nonna, deportata nei campi di concentramento. Sarò la tua memoria è edito da Mondadori ed è in libreria dal 28 marzo 2023.

Un racconto toccante e travolgente che affonda le radici nella storia

Con Sarò la tua memoria il giornalista e scrittore Mario Calabresi si cimenta per la prima volta con un romanzo per ragazzi, e lo fa partendo dalla storia intima e travolgente del piccolo Joshua, che a quattro anni si ritrova a passare la sua prima estate in Italia, ospite della nonna Andra Bucci. Andra, insieme a sua sorella, è una delle poche bambine sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz, realtà lontanissima da quella di Joshua che invece ha sempre trascorso le sue giornate sotto il sole della California. Come capire quel che la nonna ha vissuto? Trasformandosi nella sua memoria.

Mettersi nei panni degli altri, per capire e non dimenticare

Joshua, il nipote di Andra Bucci, non ha soltanto raccontato le vicende di sua nonna, sopravvissuta allo sterminio nazista. Ha fatto molto di più: ha vissuto una settimana nelle stesse condizioni in cui la nonna viveva nel campo di concentramento, per capire cosa potesse aver provato una bambina tanto piccola in una situazione così orribile, privata di ogni dignità, lontana dalla propria casa, dai suoi genitori, affamata e sola. Anche se è molto piccolo quando scopre la storia di sua nonna – la stessa età che aveva lei quando si trovava ad Auschwitz – Joshua è consapevole che la sua storia merita di essere raccontata, perché la Shoah non venga dimenticata. E così un giorno, quando a scuola gli viene chiesto di raccontare un’esperienza significativa, decide di vivere una settimana nella vita di sua nonna: chiuso nel garage di casa, al freddo, da solo, affamato. Proprio come Andra, per capire almeno in parte – impossibile capire fino in fondo – quel che lei e i bambini come lei hanno vissuto in quei giorni terribili.

Perché leggere Sarò la tua memoria a scuola

Il romanzo di Mario Calabresi racconta la storia dell’Olocausto da un punto di vista tutto diverso, e cioè dando parola a chi non l’ha vissuto ma ha provato a capirlo. A chi cerca di continuare a tenere vivo il ricordo di quegli orrori perché non si ripetano. Leggendolo, ragazze e ragazzi delle medie possono avere un punto di vista nuovo, empatico e coinvolgente, sulle vicende della Seconda Guerra Mondiale. Per provare, a loro volta, a mettersi nei panni di chi, ancora oggi, vive i conflitti ma anche condizioni di povertà, fame, disperazione e solitudine. Argomenti purtroppo molto attuali, se si considerano le guerre ancora in corso, oppure gli sbarchi di persone che tentano di migrare verso luoghi più sicuri dove costruirsi un futuro.

Andra Bucci e sua sorella Tatiana sono due sorelle italiane di origine ebraica sopravvissute ad Auschwitz solo perché, scambiate per gemelle, erano ritenute un caso interessante da studiare dal dottor Mengele. La loro storia è stata raccontata nel libro edito da Mondadori “Noi, bambine di Auschwitz”, già successo editoriale, e riadattata poi nella versione per i più giovani con “Il baule dei segreti”, edito da Mondadori Ragazzi. Sarò la tua memoria – indicato dai 12 anni – aggiunge un tassello alla storia di Andra, che ancora porta tatuato il numero identificativo che le venne impresso ad Auschwitz: 76483.

Per non dimenticare.