Samantha Cristoforetti torna sulla Stazione Spaziale

Dopo tanta attesa e un paio di rinvii il momento é finalmente arrivato: Samantha Cristoforetti, la prima donna italiana negli equipaggi dell'ESA (l'Agenzia Spaziale Europea), è finalmente decollata alle ore 9.54 (ora italiana) con un razzo Falcon 9 dalla stazione di Cape Canaveral alla volta della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove rimarrà per almeno sei mesi. Insieme a lei sono partiti anche gli astronauti Jessica Watkins, Kjell Lindgren e Bob Hine. L'equipaggio è stato chiamato Crew-4.

Come raggiungerà la Stazione Spaziale?

Il razzo Falcon 9 è il mezzo che garantisce lo "sprint" iniziale ma è grazie alla capsula di nuova generazione Crew Dragon, costruita da SpaceX, che Samantha Cristoforetti e i suoi colleghi raggiungeranno la stazione orbitante. La capsula, collocata sulla punta del razzo, si staccherà infatti dal resto del velivolo per proseguire con un solo motore la traiettoria di avvicinamento alla ISS, con l'attracco previsto per domani 28 aprile, intorno alle 2.15. Le manovre finali sono completamente automatizzate ma in caso d'imprevisti spetterà all'equipaggio portare a buon fine l'operazione.

Nel frattempo la parte "scartata" del Falcon ricadrà con sulla Terra seguendo un percorso programmato, atterrando infine in mezzo all'Oceano Atlantico, dove verrà recuperato (e in gran parte recuperato per nuove missioni future).

Cosa farà Samantha Cristoforetti nello Spazio?

AstroSamantha era già stata a bordo della ISS per quasi 199 giorni tra il 2014 e il 2015. Oggi invece comincia la sua nuova missione, Minerva, che nei prossimi mesi la porterà a condurre circa una quarantina di esperimenti di diversa natura - dalle biotecnologie allo studio della microgravità - dove verranno testate anche le reazioni dell'organismo umano alle condizioni ambientali dettate dalla vita in orbita.

La prima TikToker spaziale

Oltre agli aggiornamenti rilasciati dalle fonti ufficiali, noi "terrestri" potremo seguire passo passo le giornate di AstroSamantha grazie alla sua recente svolta social. Samantha Cristoforetti ha infatti appena inaugurato il suo nuovo canale TikTok, dal quale ha promesso che mostrerà la sua vita a bordo della ISS e un sacco di curiosità sugli esperimenti cui prenderà parte.

