Ritorno a scuola: in Cina i bambini si costruiscono cappelli anti-contagio

Stampa

facebook

Cappelli anti-contagio che impediscono di avvicinarsi più di 1-2 metri: è questa l'ingegnosa (e divertente) trovata adottata da tanti bambini cinesi per un ritorno a scuola in piena sicurezza.

Dopo la prima grande ondata epidemica causata dal coronavirus, infatti, in Cina le aule stanno tornando ad essere ripopolate e se l'uso delle mascherine rimane la misura principale per evitare la diffusione delle "goccioline" su cui viaggia il virus, nella città di Hangzhou si prova anche a trovare un modo non troppo repressivo per aiutare i ragazzi a rispettare il distanziamento sociale.

Gli stessi scolari quindi, hanno costruito dei copricapi fai-da-te dotati di lunghe falde laterali di cartone che impediscono di avvicinarsi troppo l'un l'altro

ISPIRAZIONE STORICA

L'utile e simpatica iniziativa ha preso spunto da veri abiti tradizionali utilizzati molti secoli fa, quando in Cina regnava la Dinastia Song (960 d.C - 1279 d.C).

A quei tempi infatti i funzionari di corte dovevano indossare copricapi molto simili ai cappelli anti-contagio e dotati di appendici molto lunghe. Il motivo? Per impedire che bisbigliassero tra loro durante le cerimonie ufficiali!