Microfono per PC con porta USB con Treppiede e Filtro Pop per Registrazione Vocale, Podcasting, Streaming, Video.

Quali sono i più bei regali per Youtubers e TikTokers? Ecco una lista di idee di strumenti utili per vlogger, semplici da reperire e anche economici.

Treppiede con anello lumonoso.

Incastri lo smartphone nell'apposito supporto, accendi le luci ad anello e... il video può cominciare. TikTokers e Yoututbers sanno che le luci, in un video, sono elementi fondamentali da curare, per non fare "scappare" i follower e i mi piace. Alcuni modelli sono da tavolo e hanno un telecomando per far partire la registrazione video a distanza.

Microfono

Un microfono USB è utile non solo per registrare un audio migliore in un video ma anche per realizzare podcast: radio, brani musicali, audiolibri. Se il tuo amico o la tua amica non è un vlogger ma è più concentrato sulla musica e sulla radio, è il regalo che fa per lui/lei.

Videocamera, webcam

Le fotocamere dei telefoni cellulari funzionano anche per coloro che non vogliono portare in giro un pezzo di attrezzatura pesante; per trasmettere in streaming o registrare un video di qualità dal tuo computer o tablet, puoi pensare di regalare una webcam.

Puoi anche scegliere di regalare una fotocamera "vera": sono leggere e facili da manovrare, spesso hanno anche un'opzione wirless per trasferire i filmatI al computer. Sono, però, abbastanza costose.

Specchi luminosi

Per vlogger e Tiktoker il trucco e il parrucco è importante: prima di registrare un video, si "sistemano" in maniera che le luci possano illuminare al meglio il loro volto. Per questo motivo, spesso, nei video di TikTok si intravedono specchi fantastici incorniciati da tantissime luci, come quelle nei camerini degli attori. Non è necessario prenderne uno stile Holliwood: basta regalare le luci studiate proprio per applicarle sullo specchio che hai già. Puoi regalarle alla tua amica TikToker: le sembrerà di avere uno specchio nuovo e fantastico!

Un'alternativa alle luci è lo specchio che si apre come una finestra e sui lati ingrandisce il volto riflesso, per sistemare... i dettagli.

E questo dove lo metto?

Con tutte le cose che servono per fare video, capita di rimettere tutto in disordine, soprattutto quando si ha fretta o lo spazio a disposizione è poco. Può capitare, per esempio se la stanza è piccola, o se il video viene registrato in un cucina o in sala. Idee regalo utili, quindi, per il tuo amico Yotubuer o Tiktoker, sono degli organizer: ce ne sono di carini in plastica trasparente, leggeri da maneggiare e che si "nascondono" dappertutto. Sono divisi in scomparti in modo da rimettere a posto velocmente.

Ci sono anche gli organizer trucco portatili per i "ritocchi" tra una ripresa e l'altra.

Dove si trovano i regali adatti per i vlogger?

Il consiglio, per quest'anno, è di ordinare tutto on line, per non riempire negozi, strade e centri commerciali. Ti fanno anche il pacchetto regalo!