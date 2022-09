Re Carlo III svela il nuovo stemma reale!

Stampa

Re Carlo III ha scelto il suo stemma. Si tratta di un simbolo grafico composto dalle iniziali "C" e "R" - che rappresentano il nome di "Carlo" e "Rex", termine latino usato per indicare il re, sormontate da una corona.

Certo, alcune lettere disposte in una determinata posizione possono essere lette anche come un codice segreto. Ma non in questo caso. Il simbolo reale tende ad avere l'iniziale del nome e del titolo del re o della regina, a volte intrecciate tra loro e con una corona in alto.

Re Carlo III e il nuovo stemma reale

Il nuovo stemma di Re Carlo III è stato scelto personalmente dal monarca tra una serie di 10 disegni preparati dal College of Arms, responsabile della creazione e del mantenimento dei registri ufficiali di stemmi e alberi genealogici.

Una versione scozzese dello stemma reale rappresenta invece la corona scozzese, ed è stata approvata da Lord Lyon King of Arms, il registro pubblico di tutti gli stemmi in Scozia.

Il nuovo simbolo verrà utilizzato per la prima volta martedì prossimo, quando sarà inviata la posta dalla casa reale e verrà affrancata a Buckingham Palace.

Il nuovo stemma di Re Carlo III si differenzia da quello di Elisabetta II, come segnala il The Telegraph, nella scelta della corona Tudor che sovrasta le iniziali del nuovo re britannico, un omaggio a nonno Giorgio VI e al bisnonno Giorgio V, mentre Elisabetta aveva invece optato per la corona edoardiana.

Insomma, il nuovo stemma mostra palesemente a tutti che c'è un nuovo regnante, che sostituisce "E II R" della regina Elisabetta II.

La sostituzione del simbolo però non avverrà rapidamente

Un portavoce dell'ufficio di gabinetto ha affermato di aver sostituito lo stemma della defunta regina con quello di Carlo: «Laddove le modifiche possono essere apportate facilmente, come il marchio digitale, possono essere fatte immediatamente».