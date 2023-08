Stampa

L’alluvione in Emilia Romagna sembra un evento accaduto soltanto ieri, eppure sono passati già tre mesi. Tre mesi in cui si è dovuto lavorare tantissimo per pulire, recuperare, salvare il salvabile e tornare alla normalità, anche in vista della stagione estiva che non si poteva certo perdere!

E nonostante siano passati tre mesi, le iniziative non si fermano. Dal 21 al 26 agosto 2023, infatti, sarà Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, a visitare le zone alluvionate attraverso “OltrApe 2023 - Dillo al Presidente!”. Lo scopo? Incontrare ragazzi e ragazze dei paesi colpiti, ascoltare le loro storie e le loro richieste. Gli speaker di Radioimmaginaria realizzeranno un reportage video e fotografico dei luoghi che verranno visitati, trasmettendo durante ogni tappa un episodio con interviste alle persone incontrate.

Al termine del tour, la radio si farà portavoce attraverso una raccolta di idee e progetti che verrà presentata l’8 settembre 2023 al Parco Urbano di Forlì. Durante la serata sarà presente il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, disponibile ad ascoltare e incontrare i e le giovani.

L’itinerario di Radioimmaginaria attraverso “OltrApe 2023 – Dillo al Presidente!” è stato disegnato in base agli inviti delle amministrazioni pubbliche e delle associazioni, ma anche di gruppi o singoli adolescenti e ragazzi/e. Il viaggio toccherà le seguenti tappe:

Il 21 agosto a Conselice - Sant’Agata sul Santerno (RA)

Il 22 agosto a Russi (RA)

Il 23 agosto a Rocca San Casciano (FC)

Il 24 agosto a Santa Sofia (FC)

Il 25 agosto a Forlì (quartiere Romiti) - Mercato Saraceno

Il 26 agosto a Faenza (RA)

L’8 settembre la serata finale al Parco Urbano di Forlì

L’invito è aperto a tutti e tutte: se sei interessato/a a partecipare, vieni il giorno dell’evento nel luogo stabilito e potrai parlare ai microfoni di Radioimmaginaria per dire la tua: desideri, bisogni, speranze, ma anche richiesta di azioni concrete da parte delle istituzioni. Fai sentire la tua voce!

“OltrApe 2023 - Dillo al Presidente!” è un'iniziativa di Radioimmaginaria realizzata con il sostegno di UniCredit e in collaborazione con Cosascuola Music Academy, Essere Elite, ViviForlì, Around Sport, Polisportivo G. Monti, Parco Urbano Franco Agosto di Forlì e La collina dei conigli.