Quanti compiti! Sono utili oppure troppi?

Maestra, il cane mi ha mangiato il quaderno. Tra le giustificazioni usate dagli studenti italiani a scuola questa è una delle più fantasiose: o ci sono tanti cani mangia-carta, oppure è una scusa per non aver fatto i compiti.

A volte, in effetti, è più facile dare la colpa al tuo migliore amico a quattro zampe piuttosto che dire la verità, come per esempio: “Erano troppi e non li ho finiti”. Oppure: “Sono andato a sciare e non ho avuto il tempo di farli”.

Ora, immagina la nota sul diario: Giovanni non ha fatto i compiti perché è andato in gita con i suoi genitori. Non sarebbe male, eh? Anche perché, in effetti, anche stare in famiglia e fare quello che ti piace è un modo di imparare: puoi fare sport, suonare, ascoltare musica, leggere...

Spesso però, quando finisci di fare i compiti, magari dopo 8 ore di scuola, ti rimane poco tempo libero da dedicare alle tue passioni e ti rifugi in attività rilassanti ma “passive”, come guardare video al cellulare, vero?.

l’Italia è la nazione che assegna più compiti (insieme alla Germania): da noi se ne danno il 50% in più della Spagna e addirittura il triplo rispetto alla Francia. Significa allora che tu e i tuoi amici siete molto più preparati dei “colleghi” europei? Non proprio: rispetto agli altri siamo un po’ più bravi nella lettura, uguali in matematica e meno bravi in scienze. È quanto risulta dall’ Un recente studio, che ha coinvolto le quarte elementari e le le terze medie di 39 Paesi, rivela cheda noi se ne danno il 50% in più della Spagna e addirittura il triplo rispetto alla Francia. Significa allora che tu e i tuoi amici siete molto più preparati dei “colleghi” europei? Non proprio: rispetto agli altri siamo un po’ più bravi nella lettura, uguali in matematica e meno bravi in scienze. È quanto risulta dall’ indagine Ocse-Pisa 2022 , che ha misurato le competenze dei quindicenni di 80 Paesi di tutto il mondo, tra cui appunto l’Italia.

compiti servono? Sì, no, un pochino? La maestra Manuela Cadoni, della scuola primaria “San Carlo Borromeo” di Milano, ci spiega che quando ci si esercita da soli i concetti appresi in classe diventano più facili da ricordare. Il problema, però, è che spesso i compiti li facciamo controvoglia, quindi male. Secondo il professor Maurizio Parodi, autore di più libri sul tema, in questo modo non solo non impariamo nulla, ma arriviamo a pensare che studiare sia noioso e, col tempo, perderemo la voglia di “imparare a imparare”, che è la vera missione della buona scuola. Ma allora iservono? Sì, no, un pochino? La maestra, della scuola primaria “San Carlo Borromeo” di Milano, ci spiega cheIl problema, però, è che spesso i compiti li facciamo controvoglia, quindi male. Secondo ile, col tempo,che è la vera missione della

Ma allora chi è stato così “malvagio” da inventare i compiti? I compiti sono sempre esistiti ma la buona notizia è che diverse scuole stanno provando a diminuirli cambiando un po’ il modo di insegnare. Per esempio, nelle classi “senza zaino” una settimana si fa solo italiano e quella dopo solo matematica, mentre alle medie le materie vengono riunite in lingue, matematica e scienze ed espressione.

C’è poi il gruppo di insegnanti “Basta compiti” che ne assegnano pochi o li fanno svolgere in classe, per evitare di creare diseguaglianza sociale. Sì perché c’è chi può avere “l’aiuto da casa” da parte di genitori o insegnanti privati e chi invece no, mentre a scuola siamo tutti uguali.

Se vuoi fare pace con i compiti porta questo articolo in classe e insieme ai tuoi insegnanti trovate nuovi modi per fare esercizio in autonomia: video, giochi educativi, fumetti e cartoni storici. I libri di testo, però, devono rimanere e la maestra Manuela spiega perché: mentre leggi, immagini quello che studi ed eserciti la fantasia, impari nuove parole e sviluppi idee e opinioni solo tue. Così la scuola ti piacerà di più. Non ci credi? Beh, non ti resta che provare...

Vostro onore questo compito è illegale

Ebbene sì, esistono circolari del ministero dell’Istruzione che regolano quanti compiti dare agli alunni.

La circolare n. 62 del 1964 riconosce i compiti come forme di lavoro indispensabili, ma con un carico opportuno. E la n. 431 del 1965 ricorda che un carico eccessivo di studio nuoce alla salute.

La n. 177 del 1969 raccomandano che i compiti a casa non vengano assegnati per il giorno successivo a quello festivo, quindi non per il lunedì.