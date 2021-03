Quanta acqua consumiamo mangiando?

Stampa

Quanta acqua consumiamo in un mese?

Se contiamo solo le volte che azioniamo la lavatrice per lavare i vestiti (80 volte) e le docce per l'igiene personale (33 docce da 10 minuti) in circa un mese consumiamo 4.000 litri di acqua.

Anche nel cibo che mangiamo, però, si nasconde un importante consumo di acqua, anche se non tutti i cibi hanno la stessa impronta idrica.

Secondo la ricerca Su-Eatable Life, in media, l'acqua necessaria per produrre 1 kg di carne bovina è quattro volte di più di quella per il pollame, più di sei volte maggiore di quella per il pesce, nove volte più grande di quella utilizzata per i cereali e quarantacinque volte più grande di quella per le verdure.

Anche l'acqua però consuma altra... acqua: per ogni bottiglia da 1,5 litri di acqua che compri, consumi altri 1,9 litri di acqua in più per i processi di produzione, vale a dire le operazioni di imbottigliamento, i processi industriali, l'imballaggio e il trasporto.

Per produrre un chilo di:

verdura servono 336 litri di acqua ,

legumi essiccati ne servono circa 4.615,

carne di maiale 6.299

carne di manzo 15.139 litri

Quanta acqua, consumiamo!

Se cambiamo un po' le nostre abitudini alimentari, quindi, potremmo arrivare a risparmiare quei 4000 litri di acqua che consumiamo in un mese nell'arco di un solo giorno. Alcuni suggerimenti li ha diffusi la ricerca Su-Eatable Life dopo i dati raccolti sul consumo d'acqua in campo alimentare: