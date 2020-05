Quando una pizza salva la vita: 5 curiosità sulla pizza

Stampa

Le curiosità sulla pizza sono tante, ma qui abbiamo riunite quelle che in pochi conoscono.

1. Le pizze preferite in Italia

In italia, la pizza è una cosa seria. La più scelta è la margherita, seguita da quella al prosciutto, ai funghi, dalla capricciosa, con i carciofi, il salame e il tonno. Per ultime vengono le pizze bianche, cioè senza pomodoro e poi quelle speciali, da quella della casa (della pizzeria che la fa) a quelle fatte con ingredienti locali.

2. Il periodo più "pizzoso" in Usa

Negli Stati Uniti, il giorno dell'anno in cui viene venduta la maggior quantità di pizze è il Sunday Superbowl, la domenica in cui si svolge la finalissima del campionato di football americano.

3. Cronaca in tv e pizza

Ma il pizza day per eccellenza è stato il 17 giugno 1994, quando l'intera nazione era incollata ai televisori osservando l'ex campione di football, OJ Simpson, che fuggiva dalla polizia con l'amico Al Carenature durante un rocambolesco inseguimento in auto.

|Diversi mesi dopo, durante il processo al campione accusato di un orrendo crimine, la catena di pizzerie Domino ha notato un pazzesco aumento di vendite nel momento precedente al verdetto. Subito dopo la lettura della sentenza, secondo la società, le vendite crollarono: non una sola pizza è stata ordinata, in tutti gli Stati Uniti, per ben cinque minuti, dalle ore 1:00 alle ore 1:05.. L'America era rimasta senza parole. E senza fame.

4. Dalla pizza ai giubbotti antiproiettile

Nel 1969 l'ex marine Richard Davis era in giro per Detroit a consegnare le pizze quando è stato coinvolto in una sparatoria, rimanendo ferito. Durante la convalescenza, Davis ha progettato il prototipo di quello che poi è diventato il moderno giubbotto antiproiettile. I giubbotti antiproiettile esistevano già: le armature del 1500, dopotutto, non sono altro che preistorici giubbotti. Ma fino erano ingombranti e pesantissimi. Davis ha progettato un giubbotto in nylon, leggero e poco ingombrante, da nascondere sotto i vestiti . Davis, poi, per dimostrare l'efficacia della sua invenzione ha permesso a un ufficiale di sparargli con un arma da fuoco e non è rimasto ferito: come dire, una pizza può anche salvarti la vita...





5. Miliardi di pizze all'anno

Ogni giorno, in Italia, in pizzeria si preparano e si vendono circa 5 milioni di pizze. Vale a dire circa 155 milioni di pizze al mese! Ogni anno, quindi, solo nel nostro Paese sono un miliardo e 860 milioni le pizze consumate in pizzeria o consegnate a domicilio. Negli Stati Uniti, invece, le pizze fresche preparate e vendute in un anno sono tre miliardi, un miliardo quelle surgelate.