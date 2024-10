Quando torna l’ora solare 2024 e come dobbiamo spostare le lancette dell’orologio

Stampa

Ipa-agency

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024 tornerà l'ora solare, quella che l'Italia, assieme al resto dell'Unione europea, adotta durante tutto il periodo invernale. Non dimenticarti quindi di spostare le lancette dell'orologio indietro di un'ora quando scatteranno le 3:00 di notte (di mattina, per essere precisi), riportandole alle 2:00. Ovviamente per quanto riguarda i tablet, gli smartphone e i computer l'orario si aggiornerà automaticamente. La buona notizia? Hai un'ora in più per dormire! Non male, visto che la scuola ormai è ricominciata già da più di un mese. Ma perché esiste l'ora solare?

Come funziona l'ora solare 2024?

Il funzionamento dell'ora solare è molto semplice: nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 2024, alle 3:00 del mattino, tutti gli orologi dovranno essere riportati alle 2:00 del mattino. Le lancette andranno quindi indietro di 60 minuti e noi guadagneremo un'ora in più di sonno.

Perché esiste l'ora solare?

Accade ogni anno, ma forse non ti sei mai chiesto come mai puntualmente arriva il weekend in cui cambia l'ora. Questa modifica all'orologio avviene per due ragioni. Da un lato, permette di sfruttare al meglio le ore di luce durante l'inverno, quando il sole sorge più tardi e tramonta prima rispetto ai mesi estivi. Anche per il tuo corpo è molto utile potersi adattare e poter vivere un po' di più in sintonia con i ritmi naturali, usando il meno possibile la luce artificiale.

Ma non solo. Più raggi del Sole si riescono a sfruttare e meno luce artificiale sarà necessaria, potendo risparmiare un po' di soldi in bolletta. Secondo i dati di Terna, il gestore delle reti dove si trasmettere l'energia elettrica, questo metodo ci ha permesso di risparmiare circa 11,7 miliardi di kWh in meno di 20 anni: più o meno 2,2 miliardi di euro.

E non è semplicemente una questione di soldi. Usare meno elettricità, significa non sprecare le risorse del pianeta. Per produrre l'energia che usiamo in casa, infatti, si utilizzano per la maggior parte fonti fossili, soprattutto gas, che inquinano sia nel momento in cui vengono estratte che quando vengono lavorate. Davvero un bel problema per l'ambiente.

Perché si cambia l'ora alle 3:00 di notte?

Cambiare l'ora alle 3:00 di notte e soprattutto durante un weekend è utile per minimizzare i possibili disagi di un intero stato che improvvisamente deve muoversi a un orario differente. Come infatti avrai notato, tutti si allineano al nuovo corso, dalla campanella della tua scuola al bus che ti viene a prendere ogni mattina, fino ai programmi in televisione.

Alle 3:00 di domenica mattina, la maggior parte delle persone è a letto e il giorno seguente non dovrà recarsi al lavoro. L'impatto del cambio su ogni attività, quindi, è minimo rispetto a quanto accadrebbe se l'ora solare tornasse in vigore in un normale lunedì mattina.

Quando è stata introdotta l'ora solare

Per la verità, l'ora solare è quella "naturale" che segue il moto apparente del sole nel cielo e viene applicata quindi da ogni paese del mondo, ciascuno secondo il proprio fuso orario. È invece un'invenzione dell'uomo l'ora legale, cioè quella che stiamo ancora seguendo in questi giorni, ed è stata introdotta per la prima volta nel 1916 durante la Prima guerra mondiale.

In Italia il cambio dell'ora è legge dal 1966, mentre in Unione europea è stata introdotta definitivamente a partire dal 2001, per ragioni legate appunto al risparmio di luce.

Quanto torna l'ora legale nel 2025?

La prossima volta che cambieremo le lancette dell'orologio sarà nella notte tra sabato 29 e domenica 20 marzo 2025, per il ritorno dell'ora legale, cioè quella che ci accompagna durante a primavera e l'estate. Quella notte, però, le lancette scatteranno in avanti, dalle 2:00 alle 3:00 e dormiremo quindi un'ora in meno.

FONTE: Terna;