Quando inizia la scuola a settembre 2024? Il calendario scolastico regione per regione

Tra poche settimane ricomincia la scuola. Il primo giorno di scuola risveglia sentimenti spesso contrastanti, tra la voglia di prolungare ancora le vacanze (che, diciamocelo, non bastano mai!) e il desiderio di rivedere i compagni e riprendere tutte quelle attività che interrompono i momenti di noia tipici dell'estate. Quest'anno, poi, ha alimentato la discussione la proposta di rimandare il back to school a ottobre per non dover entrare in classe mentre le temperature sono ancora elevate. Per il momento, però, la proposta non è stata accettata e il calendario scolastico 2024/2025 non ha subito modifiche. In quasi tutta Italia infatti le scuole ricominceranno tra l'11 e il 16 di settembre 2024. Vediamo però nel dettaglio quando inizia la scuola regione per regione:

Quando inizia la scuola nel 2024

Abruzzo : 16 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025)

: 16 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025) Basilicata : 16 settembre (ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025)

: 16 settembre (ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025) Calabria : 16 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025)

: 16 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025) Campania : 12 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025)

: 12 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025) Emilia-Romagna : 16 settembre (ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2025)

: 16 settembre (ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2025) Friuli Venezia-Giulia : 11 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025)

: 11 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025) Lazio : 16 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025)

: 16 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025) Liguria : 16 settembre (ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025)

: 16 settembre (ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025) Lombardia : 12 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025)

: 12 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025) Marche : 11 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025)

: 11 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025) Molise : 12 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025)

: 12 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025) Piemonte : 11 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025)

: 11 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025) Puglia : 16 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025)

: 16 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025) Sardegna : 12 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025)

: 12 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025) Sicilia : 12 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025)

: 12 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025) Toscana : 16 settembre (ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025)

: 16 settembre (ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025) Provincia autonoma di Trento : 9 settembre (ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2025)

: 9 settembre (ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2025) Provincia autonoma di Bolzano : 9 settembre (ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2025)

: 9 settembre (ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2025) Valle d'Aosta : 11 settembre (ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025)

: 11 settembre (ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025) Veneto : 11 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025)

: 11 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025) Umbria: 11 settembre (ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025)

Quando chiudono le scuole per le festività nazionali

1 novembre 2024 : Tutti i Santi;

: Tutti i Santi; 8 dicembre 2024 : Immacolata concezione,

: Immacolata concezione, 25 dicembre 2024 : Natale;

: Natale; 26 dicembre 2024 : Santo Stefano;

: Santo Stefano; 1 gennaio 2025 : Capodanno;

: Capodanno; 6 gennaio 2025 : Epifania;

: Epifania; 20 aprile 2025 : Pasqua;

: Pasqua; 21 aprile 2025 : Lunedì dell’Angelo;

: Lunedì dell’Angelo; 25 aprile 2025 : Festa della Liberazione;

: Festa della Liberazione; 1 maggio 2025 : Festa del Lavoro;

: Festa del Lavoro; 2 giugno 2025: Festa nazionale della Repubblica.

Chi stabilisce il calendario scolastico

Dando un'occhiata alle date di inizio nelle diverse regioni potresti esserti chiesto come mai il primo giorno di scuola non sia uguale per tutti. Devi sapere che l'istruzione è "materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni", come recita il Titolo V della nostra Costituzione.

In parole più semplici, significa che il Ministero dell'Istruzione stabilisce alcuni criteri generali che devono essere rispettati, come la durata minima dell'anno scolastico che di solito è di 200 giorni, e il periodo di inizio e di fine delle lezioni. Ma è una specie di cornice nella quale poi le Regioni potranno inserire il quadro completo, cioè il giorno preciso dell'entrata in classe e quello dell'ultima campanella. Il calendario scolastico può così essere adattato alle specificità regionali, ad esempio le festività locali.

E non è finita qui. Devi sapere che in Italia esiste il Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche del 1999 secondo cui ogni istituto è libero di elaborare la propria offerta formativa e di stabilire un proprio calendario che deve essere in accordo con quello della regione e del Ministero dell'Istruzione. Per questo motivo, è possibile che nella stessa città il primo giorno di scuola sia leggermente diverso da istituto a istituto.

FONTI: governo.it; Ministero dell'Istruzione;