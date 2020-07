I numeri sfortunati nel mondo: quali sono?

Per i superstiziosi è d'obbligo evitare di essere a tavola in 13 e uscire di casa il 17: sono i due numeri sfortunati per eccellenza. In Italia. Ma è così dappertutto?

In realtà i numeri sfortunati cambiano da paese a paese. Eccone alcuni.

4 in Giappone e Cina

Per giapponesi e cinesi il numero sfortunato più comune è il 4: a volte nei palazzi non c'è il quarto piano, per esempio.

Perché. Si pronuncia SHI e il suono di questa parola ricorda il termine MORTE.

7 Thailandia e Vietnam.

Perché. Il settimo mese dell'anno è il mese dei fantasmi: l'inferno apre le porte e i morti possono salire per visitare la terra.